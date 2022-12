Paula Echevarría es toda la Nochevieja que necesitamos con el vestido rojo de la suerte para llevar con botas muy altas

Paula Echevarría quiere despedir el año por todo lo alto, y después de dejarnos lookazos durante los últimos meses, este 31 de diciembre no podía ser menos. Porque si el rojo da suerte para despedir el año, el vestido de Paula Echevarría es todo lo que necesitamos para lucir de lo más sexy para dar la bienvenida a 2023, ya sea con botas muy altas o sandalias de Cenicienta. Aunque lo que tenemos claro es que la actriz asturiana se ha convertido en la reina de las UGG más virales en los últimos meses y seguro que mañana empieza el año con ellas.

Pero no solo Paula Echevarría nos ha inspirado para terminar el año, también Sara Carbonero y sus looks más calentitos que van a enamorar hasta a los Reyes Magos, o Isabel Preysler y su vestido de la venganza o cómo no, Cristina Pedroche y el look para mostrar su cuerpo embarazado en las campanadas. Por todo eso y mucho más, tenemos claro que este 2022 ha sido un año muy grande en cuanto a estilismo de celebrities e influencers, no hay día que no nos hayan inspirado o creado otra necesidad de compra para nuestro armario. Y ahora es nuestra querida Paula la que lo hace con este vestido rojo de lo más sexy de House of CB con el que quiere brindar por 2023 con todos nosotros.

Un vestido que describen así en la web de la marca: “Elegante y con clase, nuestro vestido Shani evoca el Viejo Hollywood con su lustroso satén rojo y sus vibraciones atrevidas. Está diseñado para crear una silueta ceñida y cuenta con nuestro increíble corsé para ceñir la cintura y resaltar el escote. Los laterales de malla semitransparente añaden un toque adicional de atrevimiento”.

Vestido Shani, de House Of CB (248 euros)

Vestido rojo. FOTO: house of cb

¿Por qué da suerte llevar ropa interior roja para terminar el año? Llevar ropa interior roja, uno de los rituales para atraer la buena suerte en el amor durante la Nochevieja, el color rojo es señal de pasión de hecho, también es relacionado con mejorar las relaciones ya que simboliza la pasión y el amor; esta tradición se remonta a la edad media dónde las mujeres utilizaban una prenda roja como señal de amor. No hay día que no se aprenda algo nuevo, y el vestido de la suerte de Paula Echevarría es nuestro último deseo del año.