La Reina Letizia se marca otro lookazo y nos hace desear una falda midi de cuero para nuestras botas más altas

La Reina Letizia no para de macarse lookazos esta semana, esto es un hecho. Si estos dos días en Atenas la hemos visto cumplir con el riguroso luto sin olvidarse de sus botas muy altas después de que la Reina Letizia nos enamorara a todas con su vestido de las rebajas de Mango, en esta mañana fría y de viento en Madrid ha optado por un look de estilo working con el abrigo camel más elegante. Con la vuelta a la agenda de Don Felipe y Doña Letizia tras su viaje a Atenas para asistir al funeral de Constantino de Grecia, y la inauguración de FITUR, anoche reaparecieron en la Real Academia Española. Y es que la Reina Letizia llegó con un lookazo a la institución española en el centro de Madrid para presidir un acto, al cual, también asistió Mario Vargas Llosa. Como echamos de menos ver los looks de Isabel Preysler en esta ocasiones. Y si la Reina Letizia en Grecia nos hizo desear unas botas altas planas, o un abrigo camel a su vuelta a España y el jersey parisino de rebajas en FITUR, ahora nos ha hecho desear una falda de cuero que queremos encontrar en rebajas para llevar con botas muy altas como altas como las de Georgina Rodríguez o Paula Echevarría.

Para este lookazo de tarde, la Reina Letizia ha escogido un conjunto protagonizado por su falda midi de cuero favorita, la que firma Hugo Boss, que ha lucido en un sinfín de ocasiones y que ha querido rescatar de su armario en el momento que más tendencia vuelve a ser esta prenda y a nosotras no nos puede gustar más. Porque es un look de oficina de lo más sofisticado y elegante que se ha marcado la Reina Letizia.

El Rey Felipe y la Reina Letizia posan a su llegada al Pleno de la Junta de la Real Academia Española. FOTO: José Oliva Europa Press

Una falda de cuero negra que la Reina Letizia ha combinado con una blusa confeccionada en un tejido satinado de color azul turquesa firmada por Pol Studio, abrigo negro de Mango como el vestido de rebajas que lució la semana pasada, salones de Magrit y bolso de Carolina Herrera.