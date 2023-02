Sara Carbonero sabe que este es el abrigo perfecto para una escapada al pueblo (con mucho amor) este fin de semana

Sara Carbonero celebraba ayer con su familia su 39 cumpleaños, y este sábado ha aprovechado para escaparse a su pueblo junto a su novio y poder disfrutar de un fin de semana muy ‘slow’ con los que más quiere. Y no nos puede dar más envidia, un fin de semana de desconexión en la naturaleza de esos que tanta falta nos hace a todos. De valorar las pequeñas cosas de la vida y recargar las pilas a base de atardeceres, paseos por el campo y ese ritmo slow que tanto nos gusta. Pero lo que está claro, es que ni en el campo Sara Carbonero deja de marcar tendencia y lo ha vuelto a hacer con un look casual, con ese toque boho que tanto nos gusta y un abrigo de lo más calentito de su marca. ¿Aún no lo habéis visto? Pues spoiler, lo vas a querer añadir a tu armario de invierno en cuanto lo veas, porque es todo lo que necesitamos para este fin de semana frío de febrero pero de ese frío de cebolla, por las capas que nos hace ponernos por la variación de la temperatura durante el día. Pero Sara Carbonero nos ha enamorado casi tanto como lo está ella de Nacho Taboada con este abrigo de doble faz de su marca Slow Love que perfectamente lo podría lucir Paula Echevarría o Violeta Mangriñán por las calles de Madrid.

Porque Sara Carbonero es la reina de los looks más slow y casual y lo ha vuelto ha demostrar en este sábado en el pueblo, con el el Stories que ha subido su novio y en el que la podemos ver de lo más radiante y abrigada con este maravilloso abrigo de Slow Love.

Sara Carbonero con abrigo de doble faz de rebajas. FOTO: @taboada_nacho

Abrigo efecto doble faz, de Slow Love (139 euros)

Abrigo doble faz. FOTO: Slow Love

Se trata de este abrigo realizado en tejido efecto doble faz con cuello envolvente y cierre central con botones, además de bolsillos de parche y tejido sostenible realizado a partir de fibras recicladas.