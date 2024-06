‘Ace’ fashionista

Que se lleven las prendas sporty no es una novedad. Que se combinen con ropa de vestir para poder usarse en ámbitos más formales como la oficina, tampoco. Que las it girls como Bella y Gigi Hadid o Rihannausen desde chaquetas bomber de la NFL hasta las camisetas oficiales de sus equipos preferidos como Los Angeles Lakers o los New York Rangers (este último es hockey sobre hielo para los no entendidos) para ir de copas, menos. ¿Entonces por qué seguimos hablando temporada tras temporada del movimiento athleisure como si hubiese que parar las rotativas por ello? Porque siempre existe una pequeña actualización, como en tu móvil. O le das al botón y reinicias o te quedas obsoleto.

La modelo Mia Regan con un look sporty Gtres

Si el año pasado la obsesión sartorial de las RR. SS. era el blokettecore o ladettecore, que se inspiraba en esta moda british de los años dosmileros, este año además del look, lo que prima es el deporte en sí. Ya no solo tienes que parecer un atleta, sumas puntos si lo eres. Posdata: no vale que solo lo sea tu novio, como Taylor Swift con la estrella de la Super Bowl Travis Kelce.

Si no quieres quedarte fuera de juego esta temporada, la clave es apuntarte a algún tipo de deporte. Y aquí lo más importante: ya no se trata de deportes individuales, como el pilates en casa o el Pelotón de salón. Obligatorio que sean deportes colectivos, en equipo, con más gente. Otro dato más: no es cuestión de competir, sino de socializar. Porque apuntarse a quedadas para salir en bici por la sierra o a clubes de runners en El Retiro se ha convertido en un acto puramente social y para poder lucir tu nuevo conjunto de Lululemon. Quemar calorías es un efecto secundario. ¿El deporte actual más cool? El pickleball, la nueva obsesión desde Newport (California) a Bangkok (Tailandia) que combina elementos del tenis, pádel, bádminton y tenis de mesa. Y es que los deportes de pala siempre han estado en el top 5 de los predilectos de los diseñadores, entre otras cosas por su cuidada estética.

El tenista Jannick Sinner en la campaña de Gucci Gucci

El amor incondicional que siente el mundo de la moda por este deporte culmina este mes con la fascinación colectiva por los estilismos del tour de prensa de la película Challengers o Rivales en español. El film, protagonizado por Zendaya, que pone su foco en el universo del tenis profesional, ha servido para que la actriz luzca una indumentaria deliciosamente acorde a la temática.

Zendaya vistiendo Louis Vuitton en el tour para Rivales Louis Vuitton

Un Wimbeldon deluxe. Un ace fashionista. Véase un conjunto a cuadros verde hierba vintage de la era Marc Jacobs de Louis Vuitton o unos zapatos con bolas de tenis incorporadas en los tacones, y un total look de la firma sporty por excelencia Lacoste, customizado solo para ella.

Definitivamente, el circuito del Grand Slam debería incluir también una front row al uso, porque más de una marca de lujo ha mirado al mundo del tenis para fichar embajadores de marca. Y si no, que se lo digan a Louis Vuitton, que han ideado su campaña Core Values con Rafa Nadal y Roger Federer o a Gucci, que cuenta con el italiano Jannik Sinner. El joven tenista es la imagen de una original campaña para la cual fue fotografiado por Riccardo Raspa bajo la dirección creativa de Sabato De Sarno, capturando momentos genuinos mientras lo seguía durante las prácticas y torneos alrededor del mundo, con su inseparable bolsa de lona personalizada de la marca. Set, match y desfilando a casa.