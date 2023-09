5 consejos de experto para cuidar tu melena mientras practicas deporte

Con la vueltaa la rutinano solo hemos vuelto a la oficina, también lo hemos hecho a nuestro hábitos más saludables, a las ensaladitas y al deporte aunque, para que mentir, no hay cosa que más asco nos dé que vernos al pelo al salir del gimnasio. Despeinado, áspero, seco y sin vida, así es como se nos queda nuestra melena después de hacer deporte, independientemente de la intensidad de la jornada que hayamos practicado porque el sudor hace quenuestro pelo se reseque y pierda su brillo natural. Además, nos da mucha pereza (y no es nada recomendable) lavarnos el pelo a diario. En Batiste lo saben bien y por eso nos dan 5 consejos para ayudarnos a cuidar nuestra melena antes, durante y después de hacer deporte:

1. Hidratar nuestro cabello. Es esencial hidratar nuestra melena antes y después de hacer deporte. Para ello podemos optar por productos naturales, como el aceite de coco y argán, o también por un spray. Con esto no solo lograremos reducir el encrespamiento, también lograremos luchar contra agentes externos.

2. Recoger tu melena. Será mucho más cómodo a la hora de hacer ejercicio y nos ayudará a que se enrede menos y, por tanto, transpire mejor. Lo ideal es optar por gomas de tela o en forma de espiral, que no dejan marcas ni aprietan en exceso. Si tienes flequillo puedes recogerlo con horquillas o una cinta deportiva. Además, en función de tu estilo, podrás optar por un moño pulido, trenzas de boxeadora, dos coletas... o tu peinado preferido.

3. Lavar el cabello siempre que lo necesitemos. Hay deportes en los que es inevitable que acabemos empapadas en sudor por eso, para evitar que los restos de suciedad obstruyan los folículos pilosos, es recomendable lavarnos el pelo al terminar la sesión.

4. Dejarlo secar al aire, si no tenemos prisa y si no hay demasiado frío, por supuesto. Podemos envolverlo en una toalla de microfibra y presionar suavemente para eliminar el exceso de humedad.

5. Utilizar un champú en seco. Es recomendable cuando practicamos deportes que no requieren lavarnos el pelo al terminar la sesión. Lograremos revitalizar nuestra melena, dándole cuerpo, textura y una sensación de frescor.

Es vital cuidar el cabello cuando practicamos deporte @gymvirtual_com

Y es que, con todos estos trucos, a nosotras nos han entrado las ganas de hacer deporte solo por probar su eficacia, bueno, y por ir comenzando con la operación bikini que tanto se nos atraganta, un año tras otro, cuando llega la primavera.