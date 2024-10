No bajar la tapa del váter antes de la cisterna y otros errores que cometemos según esta experta

A veces por despite, y otras, por rutina o por ir con prisas. El caso es que cometemos errores en nuestro día a día que pueden parecer insignificantes, pero pueden ser peligrosos a nivel de belleza, en el cuidado de la piel e incluso en nuestra higiene. Hábitos tan comunes como tirar de la cadena, ducharse o el sitio donde colocamos el cepillo de dientes puede afectarnos. Así lo explica la Dra. María Marcos en su perfil de Instagram.

La dermatóloga hace un repaso de cuatro hábitos comunes, que hacemos a diario, y que no recomienda como especialista. Algunos los habrás oído ya, otros, no tanto. La doctora, que en el vídeo se encuentra dentro del baño, nos explica uno a uno, los errores que más cometemos y no son buenos.

Cuatro errores que cometemos a diario, según esta dermatóloga

1. No bajar la tapa del váter. Estudios demuestran que micropartículas con restos de excrementos se pueden extender hasta 1,5 metros al tirar de la cisterna. Es la que más impacta, ya que "el agua es capaz de volatilizar micropartículas con restos de excrementos, capaces de alcanzar un metro y medio de distancia. Así que bajad la tapa y llevar cuidado con que el cepillo de dientes esté más lejos de esa distancia".

2. Esponjas de baño: son un nido de bacterias y agreden la piel.

3. Bastones de oídos: podéis empujar la cera y que se forme un tapón e incluso romper el tímpano.

4. Ducha: ducharse más de una vez al día con agua caliente y jabón rompe la barrera cutánea y deja agredida la piel. Luego, nos compramos productos para cuidar la piel que hemos dañado, cuando podíamos haberlo prevenido desde el principio.