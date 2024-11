Con qué frecuencia se debe afeitar el vello íntimo para prevenir las bacterias, según un experto en cuidado personal

Si bien es cierto que en invierno nos depilamos con menos frecuencia debido a que las piernas y la zona del bikini no están tan expuestas como cuando estamos en la playa, por comodidad o por higiene, seguimos manteniendo esta práctica durante el resto del año. Sin embargo, en términos de depilación íntima, va a depender en gran medida de las preferencias personales. Afeitar la zona íntima es una decisión personal e íntima, nunca mejor dicho. Sin embargo, frente a las recientes noticias que han salido sobre que el afeitado en hombres, una vez al mes, disminuye la aparición de bacterias, vamos a hablar con una experta para que nos explique si esto es cierto y, sobre todo, si sucede así en el caso de las mujeres que quieren, por cuestiones estéticas, quitar el pelo de la zona íntima.

"El vello púbico tanto en hombres como en mujeres, aquí no hay diferencias por género, protege y previene las enfermedades de transmisión sexual. Eso está contrastado por la ciencia y es un hecho. ¿Qué pasa? Que esa protección que ejerce el vello público no es una cosa excesiva, o sea, no es algo de vida o muerte. Es una leve mejoría frente a estar depilado, pero no es algo superdeterminante, es simplemente una mejoría muy leve. Por lo tanto, aquel que quiera llevar una depilación integral del vello púbico puede hacerlo, no pasa nada, es decir, no está superexpuesto a infecciones más que aquella persona que sí que tiene pelo", explica la Dr. Ana Molina.

Afeitar el pelo de la zona íntima, ¿sí o no?

Ahora bien, como explica la doctora, lo que no se recomienda nunca es realizar una depilación del vello público justo antes de una relación sexual. Depilarnos con cuchilla o con cera, toda la zona genital, sobre todo si es una depilación integral, y luego mantener relaciones sexuales (sobre todo si son relaciones sexuales esporádicas), porque aquí sí que realmente aumenta mucho el riesgo de enfermedad de transmisión sexual: "No sólo por la depilación en sí, porque nos hemos deshecho del vello, sino porque además normalmente si lo hemos hecho con cuchilla o lo hemos hecho con cera, eso supone un traumatismo a la piel genital; es decir, nos llevamos por delante, tanto con la cera como con la cuchilla, nos llevamos por delante parte de la epidermis, es decir, estamos alterando, irritando y erosionando el manto hidrolipídico y la epidermis, que es la capa más superficial de la piel, y eso sí que nos deja mucho más expuestos a infecciones de transmisión sexual".

¿Cuándo podemos depilar la zona íntima?

"Si vamos a tener relaciones sexuales y queremos ir depilados, que es algo muy frecuente y muy normal, siempre hay que depilarse por lo menos con 24 o 48 horas de antelación, es decir, hay que planificarlo entre comillas, ya sé que esto no siempre es fácil, pero hay que intentar ser previsores", sentencia la experta.