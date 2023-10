¿Por qué se nos cae el pelo en otoño y cómo podemos solucionarlo?

Aunque hace ya algunas semanas que, muy a nuestro pesar, ya se ha acabado el verano, nuestro pelo, que todavía no se había terminado de recuperar del daño que causan en él el sol, el cloro y la sal del mar, sigue notando los estragos del cambio de estación y por eso es más vital que nunca cuidarlo y hacerlo bien, empezando desde la raíz y mimándolo como se merece. Cada vez que llega el otoño notamos que nuestro pelo se cae en más cantidad de lo que suele hacerlo el resto del año y es, básicamente, porque el proceso de renovación del cuero cabelludo se intensifica en esta época, acelerando el proceso. Sin embargo, no debemos alarmarnos porque al todo el cuero cabelludo que se nos cae, vuelve a nacer. No obstante,la vuelta a la rutina y el estrés que esta conlleva, pueden ser algunos de los factores que favorezcan esta caída de pelo. Raquel González, cosmetóloga en Perricone MD, asegura que el motivo de esta caída del cabello radica en una alteración del sistema sanguíneo, que produce niveles más altos de cortisol.

Bella Hurtado, directora técnica de Boutijour, explica que si exfoliamos nuestro cabello, podemos ayudar a eliminar la acumulación de células muertas de la piel y también a limpiarlo ya que una acumulación de estas células muertes puede derivar en caspa, irritación y, sobre todo, en esta pérdida del cabello. Por otra parte, algunas de las medidas que podemos tomar a la hora de evitar que nuestro cabello se caiga en otoño son, entre otras, la elección de un buen champú que se ajuste a nuestras necesidades y un cepillo adecuado para nuestro tipo de cabello. También es vital mantener una buena alimentación, que incluya calabaza, carnes rojas, pescado azul, huevos y frutos secos y ser muy cuidadosas a la hora de lavarnos el pelo, para evitar arracárnoslo. Estos son algunos productos que puedes utilizar para cuidar tu cabello en otoño:

Hair Growth & Density Treatment, de Freshly (29,95€)

Hair Growth & Density Treatment Freshly

Adzuki & Ragi Fantasy, de Byoode (34€)

Adzuki & Ragi Fantasy Byoode

Kerastase Genesis Serum Anti Caída Fortifiant 90 ml, de Kérastase (32,90€)

Kerastase Genesis Serum Anti Caída Fortifiant 90 ml Kérastase

Revitalising Scalp Mask, de Omorovicza (68€)

Revitalising Scalp Mask Omorovicza

Rose Pink Clay Mask, de Aromatherapy Associates (58€)

Rose Pink Clay Mask Aromatherapy Associates

Si lo cuidas como se merece, podrás evitar que, en la medida de lo posible, tu pelo se caiga este otoño y, por supuesto, luzca más sano e hidratado.