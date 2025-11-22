5 abrigos calentitos (y monos) para una escapada a la nieve en diciembre

Si hay algo que define a un lookazo de matrícula en los meses de invierno eso es el poder de un buen abrigo. Y ya ni te decimos si el escenario es una pista de nieve de fondo. Seas de las que no puede vivir un diciembre sin ponerse unos esquís o prefieras el momento "après-ski" nada mejor que una prenda exterior para hacerte el look. Porque sí, en la nieve queremos ir calentitas, pero también monísimas. Y aunque llevar capas y capas está muy bien, el abrigo correcto es ese aliado que lo resuelve todo: te protege del frío extremo, te da empaque al instante y convierte cualquier look básico en uno que parece sacado directamente de Saint-Moritz.

Para que no tengas que perder tiempo comparando fichajes (ya bastante tenemos comprando guantes térmicos y planificando maletas), hemos hecho una selección infalible de 5 abrigos calentitos, gustosos y muy favorecedores para una escapada a la nieve en diciembre. Spoiler: son tan bonitos que vas a querer usarlos incluso al volver a la ciudad.

5 abrigos calentitos (y monos) para llevar a la nieve este diciembre

Si buscas una prenda exterior que de verdad marque la diferencia en tus fotos en la nieve, estos cinco modelos lo tienen todo: abrigan, estilizan y funcionan tanto con botas de montaña como con looks de "après-ski". Aquí tienes la selección definitiva.

Abrigo efecto pelo ZW Collection, de Zara (139 euros)

Abrigo efecto pelo ZW Collection. Zara

Para las que buscan glamour incluso a -5 °C. Un abrigo largo de efecto pelo que abriga como pocos y suma drama al instante. Ideal para llevar encima de un look negro o con unos buenos jeans para darle ese aire glam après-ski. Cierre oculto y un bronce precioso que favorece muchísimo en la nieve.

Abrigo corto efecto pelo, de Zara (69,95 euros)

Abrigo corto efecto pelo. Zara

Perfecto para escapadas rápidas y looks más urbanos. Más ligero, pero igual de estiloso, este abrigo corto de efecto pelo funciona increíble con pantalones térmicos ajustados y botas todoterreno. Es cálido, suave y el marrón chocolate le da un toque elegante sin esfuerzo.

Abrigo bouclé, de Mango (69,99 euros)

Abrigo bouclé. Mango

Para las fans del estilo alpino más clásico. El abrigo bouclé es ese básico eterno que combina con absolutamente todo. Su textura mullida y el color claro lo convierten en el compañero ideal para esas fotos en paisajes nevados que piden luz y suavidad. Favorece muchísimo.

Abrigo mezcla lana con cuello embudo, de Mango (149,99 euros)

Abrigo mezcla lana con cuello embudo. Mango

El más sofisticado de todos: estiliza y protege del viento. Su cuello embudo es un sueño cuando sopla el frío. Es cálido, elegante y su diseño recto alarga visualmente la silueta. Perfecto para las que buscan una prenda práctica, pero con el toque chic que pide cualquier destino de nieve.

Abrigo largo con textura peluche, de Primark (55 euros)

Abrigo largo con textura peluche. Primark

La opción más calentita, económica y muy tendencia. Un abrigo de borreguito que parece muchísimo más caro de lo que cuesta. La textura peluche es tendencia absoluta este invierno y además es gustosa, abrigada y superversátil. Ideal para llevar encima de punto grueso o chalecos técnicos.

El abrigo perfecto existe (y está en esta lista)

Si estás preparando una escapada a la nieve, piensa en el abrigo como la pieza que hará que tus looks no solo funcionen… sino que deslumbren. Y con cualquiera de estas cinco opciones, te prometemos que no solo combatirás el frío: también tendrás el estilismo que todas querrán replicar en su próxima escapada invernal. Ahora solo te queda hacer las maletas y disfrutar de uno de los meses más mágicos del año.