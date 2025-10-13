Así combina Paula Echevarría las tres prendas clave del otoño en su escapada a Londres

Paula Echevarría ha vuelto a demostrar por qué es una de las españolas con más estilo dentro y fuera de nuestras fronteras. La actriz ha viajado a Londres, ciudad que siempre le inspira, y lo ha hecho con un look perfecto para la temporada: una combinación de básicos con toques tendencia que confirman su maestría para vestir con personalidad.

En su última publicación desde el hotel ME London, Paula ha posado frente al espejo con un estilismo que respira otoño por los cuatro costados. La mezcla de tejidos cálidos, siluetas relajadas y guiños setenteros convierten este look en una guía práctica de cómo vestir con estilo sin renunciar a la comodidad.

La blazer de ante marrón: el básico más sofisticado del entretiempo

La prenda protagonista del conjunto es una blazer de ante en tono marrón chocolate, un tejido que esta temporada vuelve con fuerza. El ante aporta textura, calidez y ese toque bohemio chic que tanto identifica el estilo de Paula. La actriz la combina con soltura, demostrando que las americanas de efecto piel o ante son el comodín perfecto para elevar cualquier look casual.

Esta blazer, de corte recto y hombros marcados, consigue equilibrar el volumen del pantalón y añadir un aire pulido al conjunto. Una opción ideal tanto para el día como para una cena informal, que además encaja con los colores naturales y terrosos que dominan las tendencias de otoño 2025.

Camiseta marinera: el estampado más clásico que nunca pasa de moda

Debajo, Paula opta por una camiseta de rayas en tonos azul marino, blanco y burdeos, un guiño a la estética marinera que siempre está presente en su armario. Esta pieza aporta un contraste perfecto con el ante marrón de la chaqueta y rompe la sobriedad del look con un toque desenfadado.

La elección de una camiseta de rayas no es casual: este tipo de prenda ha sido uno de los grandes regresos de las pasarelas. Es versátil, rejuvenecedora y combina con todo, desde vaqueros hasta trajes sastre. Paula lo sabe bien y la integra con naturalidad en un look urbano con espíritu parisino.

Vaqueros anchos: el corte que estiliza y favorece a todas

El toque final llega con unos vaqueros de corte wide leg, amplios y de talle alto, que estilizan la figura y aportan un aire relajado. Este tipo de pantalón, que se ha convertido en el favorito de las influencers, logra el equilibrio entre elegancia y comodidad, especialmente cuando se combina con un calzado neutro como el que lleva Paula.

El conjunto se completa con un bolso bandolera de ante marrón, en armonía con la chaqueta, y unos zapatos beige de punta redondeada, ideales para pasear por la capital británica sin renunciar al estilo.

Un look perfecto para copiar este otoño

El resultado es un look sencillo pero impecable, en el que cada prenda suma sin restar. Paula Echevarría ha sabido reinterpretar el estilo seventies con prendas que todas tenemos en el armario, creando un conjunto elegante y atemporal.

Desde el corazón de Londres, la actriz ha vuelto a dejar claro que su estilo es una inspiración constante y que, cuando se trata de tendencias de otoño, nadie las interpreta mejor que ella.