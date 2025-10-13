Violeta Mangriñán se atreve con las bailarinas de más de 900 euros que dividen a la moda: o las amas o las odias

Violeta Mangriñán ha vuelto a dejar claro que no teme arriesgar cuando se trata de moda. La influencer valenciana, siempre fiel a su estilo atrevido y con personalidad, ha compartido este fin de semana un look que no ha pasado desapercibido en redes. El motivo no ha sido ni su top transparente ni sus pantalones pirata, sino el calzado con el que ha rematado su estilismo: las icónicas bailarinas Tabi de Maison Margiela, valoradas en 920 euros y conocidas por ser uno de los diseños más controvertidos del mundo fashion.

El zapato más polémico (y deseado) de Maison Margiela

Las bailarinas Tabi no son unas merceditas cualquiera. Diseñadas originalmente en 1989 por Martin Margiela, se inspiran en los calcetines tradicionales japoneses que separan el dedo gordo del resto, y se han convertido en uno de los símbolos más reconocibles de la firma. Con su característica punta dividida, estas piezas de culto representan la dualidad entre lo clásico y lo subversivo, lo artístico y lo cotidiano.

Tabi. Masion Margiela

La versión que luce Violeta está confeccionada en piel negra, con una banda elástica beige en el empeine que refuerza su estética artesanal. Cada par está hecho a mano, doblado cuidadosamente por los talleres de la maison francesa, lo que justifica en parte su elevado precio. En la web de Mytheresa, las Tabi se venden por 920 euros, y suelen agotarse entre los seguidores más fieles del diseño experimental.

Violeta y su apuesta por la moda que no deja indiferente

En su última publicación, Violeta combinó las Tabi con un total look negro formado por un top transparente, pantalones tipo corsario y gafas de sol rectangulares. Un estilismo urbano, con guiño parisino, que demuestra su habilidad para reinterpretar las tendencias con su propio sello.

Mientras algunas seguidoras no han dudado en elogiar su atrevimiento (“solo tú podrías llevar eso y que quede bien”), otras se han mostrado menos convencidas por el peculiar diseño del calzado. Y es que las Tabi generan precisamente ese efecto: o te fascinan o te horrorizan.

El fenómeno Tabi: de la pasarela al street style

Lo cierto es que las Tabi son mucho más que un capricho de lujo. Se han convertido en un fenómeno cultural. Celebrities, estilistas y editoras de moda las han adoptado como símbolo de vanguardia, desde Dua Lipa hasta Bella Hadid o Chloë Sevigny. Su silueta, casi escultórica, encarna el espíritu rebelde de Maison Margiela: una marca que siempre ha defendido la moda como forma de expresión artística.

Con este gesto, Violeta Mangriñán se suma al club de las mujeres que no siguen las tendencias, las reinterpretan. Y, una vez más, demuestra que su estilo no busca gustar a todo el mundo, sino reflejar autenticidad.