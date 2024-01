El bolso baguette será el accesorio imprescindible entre las chicas que saben de moda

A la hora de escoger nuestros looks tanto para el día a día como para ocasiones más especiales, siempre nos centramos en las prendas que queremos usar. Para ir al trabajo cada mañana, tendemos a empezar el look por los jerséis y las camisas, escogiendo entre un clásico jersey de cuello vuelto en una tonalidad neutra o, si lo preferimos, uno más colorido, como por ejemplo este jersey de Amelia Bono en color rojo y morado. En cuanto a las prendas inferiores, unos pantalones de pinza es la clave, o una falda midi en tejido de satén. Todo ello combinado con unas bailarinas tipo Mary Jane y un abrigo negro. Por otro lado, para una ocasión más especial, el clásico 'little black dress' es la clave, ya que nos salvará en más de una ocasión. Sin embargo, un look no está completo sin un accesorio que no nos puede faltar nunca, el bolso. Cada temporada surgen nuevas tendencias en cuanto a moda y accesorio se refiere, por lo que, si echamos un vistazo a nuestras tiendas favoritas, nos damos cuenta de qué bolsos estarán en tendencia este invierno. Se trata del bolso baguette, un modelo estrecho y alargado en el que, aunque no lo parezcan, cabe todo lo que necesitamos a lo largo del día.

Si bien es cierto que durante mucho tiempo los bolsos maxi fueron el accesorio estrella, en verano apostamos más por bolsos mini, sobre todo aquellos bolsos confeccionados en mimbre, una cesta que nos evoca a las chicas parisinas como la protagonista en 'Emily in Paris'. Para eventos más formales, una limosnera de terciopelo o una bombonera es la pieza clave, ya que, por su tejido, elevará el look y lo convertirá en uno que no pasará desapercibido. Más allá de esto, en moda todo vale, por lo que puedes escoger las prendas y accesorios que vaya más acorde a tu estilo y conjugarlo con aquellas en tendencia. Como te comentamos, el bolso baguette está muy en tendencia y su diseño es tan versátil y sencillo que puedes usarlo para todo tipo de ocasiones, dependiendo de la tonalidad en el que lo compres, pues en tiendas podemos encontrarlos desde los más clásicos de piel hasta los más originales en colores más vibrantes, convirtiéndose en el protagonista del look. Sin más que añadir, estos son algunos bolsos baguette que encontrarás en tiendas.

Bolso baguette serraje, de Cortefiel (19,99 euros)

Bolso de hombro desgastado, de Pull & Bear ( 17,99 euros)

Bolso hombro hebilla, de Mango (29,99 euros)

Bolso saca volantes, de Zara (12,99 euros)

Bolso hombro piel efecto pelo, de Zara (29,99 euros)