Ha llegado a Zara el kimono bordado cómodo y sueltecito que las mujeres 50+ llevan con jeans anchos

Carmen Gimeno nos ha vuelto a enamorar con su look de lunes. Y lo ha vuelto a hacer con este caftán de nueva colección de Zara que es tan (y tan bonito) que parece de Alta Costura. Un kimono bordado en amarillo que las mujeres de más de 50 años lo van a querer seguir llevando en la ciudad con vaqueros. ¿Puede ser más bonito? ¡No! Si pensabas que ya no te ibas a comprar más vestidos de verano, te has equivocado, amigas. El caftán reina entre la jet desde el verano pasado y Vicky Martín Berrocal es gran fan de esta tendencia. Si el año pasado fueron Amelia Bono, Tamara Falcó, Carmen Lomana o la Reina Letizia, ahora es Carmen Gimeno con este de nueva colección de Zara . Lo que está claro ya es que el caftán es el nuevo vestido de verano y el mejor aliado para volver a la rutina a la ciudad antes de adelantarnos a todas las tendencias del otoño. Porque nosotras tenemos claro que este caftán de Zara lo queremos llevar con jeans anchos o vaqueros pitillo debajo.

¿Conoces los orígenes del caftán? Sus orígenes se remontan al Lejano Oriente, era un ‘vestido de honor’ para las grandes ocasiones. A partir de los sesenta, las influencias exóticas y hippies dan un nuevo relieve a esta forma. En los 60, diseñadores como Balenciaga o Dior fueron referencia para algunos de sus diseños, y aunque en sus inicios en los 70 fue la prenda fetiche de las pasarelas con Halston o Yves Saint Laurent hoy lo vemos como una prenda playera y de verano. Porque este fin de semana, además de estar marcador por la boda de Joaquín Torres y Raúl Prieto en Sevilla y Tamara Falcó e Isabel Preysler como invitadas perfectas, y ahora empezamos la semana con este look de Carmen Gimeno perfecto para las mujeres 50+ con kimono bordado amarillo de Zara.

Kimono bordado hojas, de Zara (59,95 euros)

Kimono bordado. Zara

Un kimono de Zara amarillo con hojas bordadas en blanco que Carmen Gimeno ha combinado con una camiseta de rayas debajo, jeans anchos y zapatillas.