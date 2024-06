El vestido de efecto tipazo que confirma que las mujeres de 50 años saben cómo desafiar las tendencias de este verano

Un buen vestido soluciona nuestros problemas durante todo el verano. Y es que si tenemos en el armario un vestido de confianza, significa que tenemos a nuestro mejor amigo y aliado. Bien es cierto que a lo largo de la temporada nos sumamos a distintas tendencias, como las faldas globo o los conjuntos pijameros. Pero, al fin y al cabo, siempre acabamos recurriendo a las prendas, calzados y accesorios más básicos y atemporales. Desde las alpargatas súper ponibles con todos los looks hasta las bermudas denim que nunca quedan mal. Dentro de este grupo, también entran los vestidos en todos sus cortes y versiones. Si hablamos de los vestidos de street style, debemos mencionar los confeccionados con lino o algodón, así como los más desenfadados para beneficiarnos de su máxima comodidad. Si nos referimos a los vestidos de invitada, nos imaginamos los vestidos asimétricos, con plumas o de efecto satinado para guardarnos los detalles más glamurosos para las bodas, bautizos o comuniones. Pero, existe un grupo de vestidos (que ahora mismo están en auge), que podemos utilizar tanto para salir a la calle como para cualquier evento formal. Solamente es cuestión de combinarlo con el calzado y los complementos adecuados.

Las mujeres de 50 años se han encargado de descubrirnos el vestido (con mayúsculas) de este verano. Y estamos seguras de que no es la primera vez que lo has visto. Una vez más, se trata de un diseño de Sfera, la marca española escogida por todas las mujeres que saben de moda. Hablamos de un vestido largo de palabra de honor con un efecto arrugado que lo hace distinto y original. Decimos que es el típico vestido de efecto tipazo gracias a su buen ajuste y adaptación al cuerpo, así como el color rosa que protagoniza (uno de los más llevados de esta temporada). Asimismo, no nos cansamos de decir que las prendas decoradas con una flor son una obligación de tener en el closet para cualquier amante y editora de moda. Las mujeres 50+ tienen claro que es la prenda infalible para combinar desde con unas sandalias de tacón para convertirse en la invitada perfecta del evento hasta con unas alpargatas para darle un toque desenfadado. Además de ser las mujeres que más fichan los ítems que más se llevarán durante las próximas semanas, también son cazadoras de las gangas más sorprendentes. Y es que este vestido de Sfera se puede conseguir por menos de 30 euros y todavía está disponible en la página web. ¿Te atreverás a quedarte sin él?

Vestido palabra de honor, de Sfera (30 euros)

Este vestido de Sfera es la nueva adquisición de las mujeres de 50 años y promete ser la perdición de nuestras próximas compras.