¿Cómo vestir esta Navidad y triunfar? Jesús Reyes nos da las claves para ser la más elegante de estas fiestas

Si estás leyendo este artículo es porque estás en la misma situación que nosotras. Quedan cinco días para Navidad y todavía no tienes el look de invitada perfecta. Pero, que no cunda el pánico, porque todavía estás a tiempo de hacerte con él. Eso sí, teniendo en cuenta todos los tips indispensables para no defraudar. Porque teniendo las horas contabilizadas, tenemos que ir a tiro hecho sabiendo cada una de las tendencias de estas fiestas, así como las piezas más acertadas para la ocasión. Para ello, no hemos dudado en socorrer al testimonio del periodista especializado en moda Jesús Reyes para saber todos los consejos para triunfar esta Navidad. Uno de los puntos más importantes a la hora de escoger la vestimenta idónea es la selección del tejido para que sea correspondido tanto a la época como a las temperaturas. "Los más recurrentes serán el terciopelo, la lana gruesa y el tweed. El terciopelo tiene esa sofisticación retro que lo convierte en una elección ideal para las fiestas de invierno, aportando elegancia sin esfuerzo. El tweed, por su parte, sigue siendo un clásico atemporal, pero esta temporada se reinventa con cortes más modernos y menos estructurados", informa el experto. Aunque estos sean los must haves de la temporada, también veremos el protagonismo de la seda y el satén, especialmente en vestidos y camisas.

Tras confirmarse que el Mocha Musse es el color del 2025 según Pantone, no cabe ninguna duda de que se tratará de uno de los más vistos durante esta Navidad. No obstante, Reyes confirma que los tonos metálicos seguirán dominando, con dorados, plateados y cobres tanto en prendas como en accesorios. Eso sí, no nos olvidemos del rojo, puesto que se trata de uno de los clásicos de la temporada navideña. "El verde esmeralda será muy popular este año, evocando la naturaleza y los clásicos símbolos de la Navidad. Y para quienes prefieren algo más neutro, el negro sigue siendo un must, pero combinado con detalles brillantes o piezas de gran calidad para evitar que se vea plano", añade.

Prendas en Mocha Mousse para esta Navidad. @sofiahamela

Año tras año hemos observado que los vestidos de invitada para Navidad son la selección más repetida por las mujeres de todas las edades, puesto que son fáciles de combinar y siempre sientan bien para este tipo de ocasiones. Por lo que, apostar por este tipo de prenda de vestir no dará margen de error. Eso sí, este año no será de manera tan abundante y se incorporarán otras versiones innovadoras. "Aunque los vestidos siguen siendo una apuesta segura, esta temporada también vemos una fuerte presencia de trajes de pantalón, especialmente en tejidos como el terciopelo o la seda. Los conjuntos de dos piezas, como blusas de manga larga con faldas midi o pantalones de cintura alta, ofrecen una alternativa moderna y muy elegante. Además, las capas y abrigos estructurados son una opción sofisticada y muy chic, perfectos para un evento navideño, combinados con unos buenos accesorios y zapatos de tacón", comenta el especialista.

Trajes para Navidad. @greceghanem

¿Cómo vestir como invitada de Navidad?

Para triunfar como invitada a una comida o cena de Navidad podemos decantarnos por distintas alternativas. "Puedes optar por un vestido largo o midi con detalles de lentejuelas o bordados. Si quieres algo más arriesgado, un conjunto de pantalones de talle alto con una blusa de seda o encaje te dará un look único, elegante pero con un toque moderno. Los vestidos de corte sirena o los que tienen un toque de asimetría también son opciones que siguen muy en tendencia", comenta Jesús Reyes. No obstante, lo más importante del estilismo lo tiene claro: "el truco está en elegir un diseño que te haga sentir cómoda pero al mismo tiempo sofisticada".

Vestidos de lentejuelas para esta Navidad. @alexsegurasanz

¿Cómo vestir como anfitriona de Navidad?

No es lo mismo escoger un look de invitada a una comida o cena de Navidad que el de una anfitriona. En este caso, debemos poner cierta atención a la vestimenta, puesto que muchos de nuestros comensales van a poner su mirada fija en nosotras. "Si eres anfitriona, la clave es encontrar un equilibrio entre estar arreglada y transmitir esa sensación de acogida. Un conjunto de pantalones fluidos con una blusa de manga larga en seda o una prenda de punto de alta calidad puede ser una opción perfecta para un ambiente más relajado pero elegante. También puedes optar por un vestido midi en tonos metálicos o negros, acompañado de un abrigo de lana o capa que te dé un aire sofisticado pero no excesivamente formal. Los zapatos cómodos y un toque de joyas sutiles completarán tu look, permitiéndote moverte con facilidad, pero sin perder estilo", declara el experto.

Vestidos negros para esta Navidad. @blancamiro

¿Cuáles son las claves para vestir y triunfar esta Navidad?

Para Jesús Reyes lo más importante es equilibrar la sofisticación y el confort, así como cumplir una serie de consejos de moda:

Primero, debemos jugar con las texturas: incorpora terciopelo, seda o lentejuelas para crear un contraste atractivo y festivo.

para crear un contraste atractivo y festivo. A continuación, los accesorios son clave, por lo que no debemos dudar en añadir piezas llamativas como pendientes grandes o cinturones metálicos.

También, tenemos que poner cierta atención a la silueta: apuesta por cortes que favorezcan tu figura, pero sin perder de vista la comodidad.

Finalmente, no subestimes el poder de los detalles, como un buen par de zapatos de tacón o una prenda de abrigo espectacular que te haga destacar en cualquier evento.

Llevamos un tiempo hablando de nuestra preparación para estar favorecidas este diciembre. Como informando sobre los tres consejos de cómo cuidar tu cabello antes de Navidad o los mejores esmaltes de uñas con los que unirte a la tendencia en manicura más deseada. No obstante, la parte del estilismo es crucial para el resultado final. A partir de estos tips de moda de Jesús Reyes, tenemos muchas pruebas y cero dudas de que encontrarás el estilismo perfecto con el que triunfar esta Navidad y convertirte en la mejor invitada o anfitriona.