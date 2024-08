Una dermatóloga analiza el nuevo aceite micelar de Mercadona: "Para el precio que tiene..."

Lo tenemos claro, no hay novedad de la sección de belleza de Mercadona que no se vuelva viral en TikTok y acabe agotándose. Y esto es lo que ha pasado con el nuevo aceite micelar pensado para nuestra doble limpieza. Los expertos concuerdan en que la mejor herramienta para mantener en casa la piel limpia es la doble limpieza facial, el primero de los 4 tratamientos faciales que deberíamos hacernos en casa.

Mucha gente empieza a hacer este ritual por la noche, que es cuando peor encontramos nuestra piel, apunta que lo ideal sería hacerlo tanto por la mañana como por la noche y este aceite de menos de 4 euros de Mercadona es lo que necesitamos.

Un aceite limpiador como el nuevo de la firma Deliplus para arrastrar toda la polución y restos de maquillaje que se acumulan en la piel, aclarar y posteriormente aplicar un gel limpiador espumoso para terminar de eliminar los posibles restos que pudieran quedar. Eso sí, si tiene la piel sensible mejor que no lo utilices. Y no lo decimos nosotras, si no la dermatóloga Leire Barrutia en su cuenta de TikTok.

"Ya sabéis que soy muy fan de los aceites de limpieza facial como primer paso de la doble limpieza por la noche para retirar bien el maquillaje, el protector solar y toda la suciedad liposoluble. Lleva activos limpiadores o sulfactantes suaves; por tanto, por esa parte, para el precio que tiene me parece un producto interesante. Hay algo que no me gusta tanto y por lo que no lo utilizaría si tenéis piel sensible".

"El aceite micelar de Mercadona lleva limonene como fragancia, un perfume muy utilizado en cosmética. Si no tenéis piel sensible, en general, no es un problema, pero es uno de los perfumes que más produce dermatitis alérgica de contacto; por tanto, en pieles muy sensibles no os lo recomiendo", explica Barrutia en sus redes sociales.

Aceite micelar de Deliplus (3,75 euros)

