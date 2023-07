Después de los vestidos de novia, solo nos quedaba por ver el camisón nupcial español de Tamara Falcó

Tamara Falcó e Íñigo Onieva ya se han ido de luna de miel, pero nosotras seguimos a vueltas con su boda, porque se siguen descubriendo estilismos que no habíamos visto. Si ayer eran las sandalias Cenicienta para su primer look de casada, o el chándal de la resaca para irse de viaje de luna de miel, hoy es el camisón y la bata nupcial de Tamara Falcó de firma española. Alejandra Rojas, de la firma 'Namur Collection' ha sido la diseñadora elegida para la creación del camisón y la bata que Falcó ha lucido en su noche tras el 'sí, quiero'. La marca que se caracteriza por la creación de diseños centrados en el lujo informal, la atemporalidad y la calidad del 'savoir faire'. Piezas en las que los detalles se cuidan al máximo. Eso sí, nosotras seguimos enamoradas del look de madrina de Carolina Molas, o de Isabel Preysler y Alejandra Onievas.

Se trata de un camisón blanco y largo satinado de lo más sencillo con una bata con estampado floral sobre fondo blanco crema y con un gran lazo a la cintura. Como explica la firma en su propia web 'lo clásico siempre será eterno' y Tamara Falcó no podía estar más de acuerdo con esa afirmación en su boda. "Nos ha hecho mucha ilusión. Tamara es una mujer muy especial. Nosotros le mandamos unas fotografías de nuestros modelos clásicos y le hicimos una serie de cambios para que fuera más especial para ella. En cinco días le preparamos su ajuar, pero no hemos vivido mucha tensión, la verdad", ha explicado Alejandra Rojas, la diseñadora.

El camison y la bata nupcial de Tamara Falcó. Jesús Briones / GTRES

Un camisón y una bata que se suma al estilismo más clásico que Tamara Falcó ha querido lucir durante su boda.