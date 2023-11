Este invierno vuelven las sneakers negras de padre y querrás llevarlas con tus prendas más elegantes

Si echamos un vistazo a nuestras tiendas favoritas para detectar qué prendas y que estilos serán tendencia este otoño e invierno, podemos detectar que, además de aquellas piezas de fondo de armario que componen nuestro 'armario cápsula', podemos encontrar otras que han llegado por sorpresa y que sabemos que todas las amantes de la moda llevarán durante los meses más gélidos del año. Prendas como las chaquetas de cuero, las gabardinas, las mini faldas de tablas y el estampado tartán, así como las botas altas de cuero y los pantalones plateados. ¿Qué tienen en común todas estas prendas? Todas siguen una de las tendencias más virales del momento, la tendencia 'punkcore', que no es más que esas piezas icónicas que llevaban las estrellas del punk rock. Desde Isabel Díaz Ayuso con su 'total black' compuesto por chaqueta y botas de cuero hasta Laura Escanes con pantalones de tiro bajo y chupa de cuero, todas las amantes de la moda, en cierta medida, han querido introducir esta tendencia en sus armarios. En cuanto al calzado, las botas altas tipo biker o las cowboy no son las únicas que siguen esta tendencia, y es que, otra temporada más, las sneakers son un imprescindible en nuestro día a día, ya que son cómodas, estilizan y combinan con todo tipo de looks. Este otoño e invierno las veremos, sobre todo, en negras.

¿Cómo combinar unas sneakers negras? Para empezar, este calzado es uno muy versátil, ya que el negro es un color que va con todo y eleva cualquier look que llevemos. Para el día a día, una opción muy recurrente es combinar tus sneakersnegras con unos pantalones de pinza, chaleco y chaqueta oversize gris, creando un 'total look' apto para ir a la oficina. Sin embargo, no es la única opción pues, si queremos ir un poco más informal, lo ideal sería combinar las sneakers con unos pantalones wide leg vaqueros, un jersey de lana de cuello vuelto rojo y, como toque final, un abrigo de paño de corte masculino y oversize junto a un gorro de lana. Para ocasiones más formales, te recomendamos que lleves tus sneakers con una falda midi y jersey, un look al que muchas mujeres de 50+ como Carmen Gimeno recurren en numerosas ocasiones, ya que se trata de combinar piezas más elegantes con otras más casuales, creando un look que no pasará desapercibido. Sin más, te enseñamos las sneakers negras que puedes encontrar actualmente en tiendas y que te salvarán en más de una ocasión este otoño e invierno.

Deportivas piel cordones, de Mango (59,99 €)

Deportivo piezas serraje, de Oysho (25,99 €)

Zapatillas running nylon, de Parfois (35.99€)

Zapatillas deportivas running combinadas, de Zara (39,95€)

Zapatillas deportivas piel, de Zara (39,95€)

Estas son algunas de las sneakers negras que puedes encontrar actualmente en tiendas y con las que podrás crear un sinfín de looks.