¡Trend alert! Estos son todos los pantalones que no te quitarás este invierno 2023 según Mango

Cada temporada surgen nuevas tendencias de moda que todas incluimos en nuestro armario, y es que, si echamos un vistazo a las diferentes webs de nuestras tiendas favoritas, podemos observar qué prendas se repiten y que, por tanto, serán las estrellas en todos nuestros looks, tanto para el día a día como para ocasiones especiales. Por ejemplo, y ahora que ha llegado el frío, hemos detectado que las chaquetas de cuero son un must, una pieza de fondo de armario que podemos usar para todo tipo de ocasiones y que, por su atemporalidad, podremos usarlas durante varias temporadas. Otra prenda que se ha convertido en un básico y que todas las amantes de la moda se han hecho ya con ellas son las bailarinas, pues dan ese toque 'girly' a todos los looks y son tan vistosas como originales que se convertirán en los protagonistas de todos tus outfits. En este sentido, ya sabemos que las faldas midi están arrasando entre las chicas, desde las más jóvenes hasta las mujeres 50+, como este look de Pilar de Arce de falda midi de cuadros gris que combinó con un jersey de lana y botas altas de cuero con tacón, otro calzado que se ha hecho un hueco en nuestro zapatero y que ha enamorado tanto a la Reina Letizia como a Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, una pieza que no nos puede faltar en nuestro día a día es, sin lugar a dudas, el pantalón. Cada temporada surgen nuevas tendencias en pantalones y hay tanta variedad que podremos escoger el que va más acorde a nuestros gustos, nuestro tipo de cuerpo y necesidades a la hora de vestir.

Por ejemplo, los pantalones de pinza son un imprescindibles para crear looks de oficina y puede ser combinado con una chaqueta a conjunto y un jersey de lana, aunque el pantalón que sí o sí debe de estar en nuestro armario son los vaqueros. Sin embargo y, como hemos mencionado anteriormente, cada temporada surgen nuevas propuestas y el año pasado los pantalones cargo conquistaron el corazón de todas las amantes de la moda, influenciado mucho por nuestras instagramers favoritas como Alba Díaz o Paula Echevarría, usándolos para todo tipo de ocasiones. El animal print también ha sido y es uno de los estampados más icónicos a la hora de escoger un outfit, como este look de Anna Padilla con pantalones animal print, camiseta básica y bomber de cuero, sin olvidar el pantalón plateado que tantos looks nos han dejado nuestras influencers favoritas este mes de octubre. Sin más, te enseñamos varias tendencias en pantalones que hemos encontrado en Mango y que prometen ser un must en nuestro armario este otoño e invierno.

Pantalón traje terciopelo, de Mango (59,99 €)

Pantalón traje terciopelo Mango

Pantalón cargo lana, de Mango (69,99 €)

Pantalón cargo lana Mango

Pantalones wideleg semitransparentes, de Mango (35,99 €)

Pantalón semitransparente Mango

Pantalón wideleg foil, de Mango (39,99 €)

Pantalón wideleg foil Mango

Pantalón estampado serpiente, de Mango (39,99 €)

Pantalón estampado serpiente Mango

Jeans rectos patchwork, de Mango (39,99 €)

Jeanas rectos patchwork Mango

Estos son algunos pantalones en tendencia que actualmente puedes encontrar en Mango.