El fin de semana de Carmen Lomana en Marbella nos ha dejado el lookazo de flores y perlas más rompedor

No lo vamos a negar, el fin de semana de Carmen Lomana en Marbella nos ha dado mucha envidia y nos ha creado la necesidad de irnos directas a disfrutar del sur de España con ella. Pero mientras nosotras empezamos la semana, y este lunes con mucho trabajo, siempre nos inspiran los estilismos de Carmen Lomana, y este no podía ser menos. Porque nuestra querida socialite nos ha traslado directas al buen tiempo, a la primavera y a la Feria de Abril con este conjunto camisero de Gucci de estampado floral y perlas que ha rescatado de su armario para meter en su maleta de fin de semana a su querida Costa del Sol. Las pasarelas han dictado sentencia, y este 2024 vamos a seguir llevando flores y rosas en todos nuestros looks, y Carmen como buena amante de la moda lo tiene claro y las ha lucido ya desde Marbella con este conjunto de camisa y pantalón de lo más rompedor, chic y elegante. Igual que ella.

El estampado de flores, el más primaveral de todos, presenta su candidatura para convertirse en el rey de la temporada y se adueña de todas las prendas. Desde Dior a Chanel pasando por Valentino y Giambattista Valli, lo dejaron claro en las pasarelas, y ahora ha sido Carmen Lomana por las calles de Marbella con este conjunto de Gucci de lo más maravilloso y atemporal. Es moda y lujo. No hay temporada en la que el estampado de flores no esté presente en las colecciones de las firmas de moda, un estampado que inunda las propuestas de primavera-verano cada año y baja de intensidad en invierno. Pero este año las pasarelas dicen todo lo contrario: las flores sí son para este invierno y han acaparado buena parte de los looks con propuestas muy diferentes. Y Carmen Lomana lo tiene claro.

El look de Carmen Lomana en Marbella. @carmen_lomana

Un conjunto que Carmen Lomana no ha dudado en lucir en un fin de semana en Marbella con sus amigas con su rubia melena perfecta, pendientes de perlas y sus sandalias favorita de tacón sensato rojas para seguir con el match del estilismo.