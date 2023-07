El guipur está de moda y necesitas estas prendas para aportar un toque oriental a tus looks

El verano es la época por excelencia de las transparencias, no solo porque el calor favorece a ello sino porque, además, nos permiten lucir el bronceado que todas estamos ansiosas por conseguir, ahora que por fin se han acabado las tremendas tormentas que nos deprimían una tarde tras otra. El tul y los encajes son algunos de los tejidos preferidos de esta época, que nos acompañan en los eventos más especiales un verano tras otro. Sin embargo, ahora venimos a hablarte del guipur, el gran desconocido que, aunque muchas veces solemos confundir y solapar con el encaje, es mucho más que eso. A pesar de ser bastante similar a él, el guipur es un tejido mucho más grueso que el encaje, con una base de malla y decorado con fragmentos de patrones. Cuando hablamos del guipur, nos referimos a un tejido muy duradero, resistente al desgaste y protagonista de grandes looks del verano, como el que María Pombo lució en el bautizo de Martín, su primogénitocon Pablo Castellano. El guipur se ha consolidado como una de las tendencias preferidas por las amantes de la moda cada verano, es una prenda muy versátil y cuenta con la capacidad de elevar cualquier look (mucho más, claro está, si lo combinamos con complementos dorados) y Ana Obregón lo sabe bien, ya que optó por este tejido para deslumbrar en la firma de su libroen la Feria del Libro de Madrid.

Aunque no se sabe con certeza su origen, se cree que el guipur lo diseñaron los egipcios, a pesar de que fue la nobleza de la Francia del siglo XIX los que lo popularizaron con ese nombre. Lo que nosotras sí que sabemos es que el guipur nos encanta para el verano porque tiene un aire boho e ibicenco, al igual que estos vestidos de Zara, Lefties y Primark sin los que no te puedes quedar. En función de sus características y su diseño, una prenda de guipur puede ayudarnos a completar un look más casual, si la combinamos con unas sandalias o bailarinas de esparto, que ahora están súper en tendencia y que nos ayudarán a portarle a nuestro estilismo un toque relajado. También podemos combinarlo con unas sandalias metalizadas de tacón y crear un look espectacular digno del evento más especial del verano, si optamos por un traje de guipur o por un pantalón de este tejido con una blusa satinada.

Blusa algodón guipur, de Mango (27,99€)

Top manga sisa guipur, de Zara (29,95€)

Shorts tiro alto guipur, de Zara (29,95€)

Pantalón de encaje guipur de flores, Reserved (39,99€)

Americana traje guipur, de Mango (250€)

Pantalón traje guipur, de Mango (180€)

Si estás pensando en el mejor tejido con el que sorprender en una ocasión este verano, apuesta por el guipur y conviértete en la invitada mejor vestida.