Lidl tiene las botas estilo Dr Martens rebajadas que todas llevarán en otoño y se van a agotar

Tras la sofocante ola de calor en España, las temperaturas empiezan a darnos un respiro. El otoño se acerca y empezamos a sacar, poco a poco, el zapato cerrado del armario. Conforme llega el entretiempo, volvemos a visualizar esos looks con botas espectaculares que tanto echábamos de menos y que no tardaremos en volvernos a poner. Altas, bajas, con tacón, planas o con cordoneras. Hay un sinfín de modelos de botas y botines en el mercado, pero hay uno que en los últimos tiempos ha ganado mucho protagonismo y que son la mejor apuesta para cualquier look casual: los botines estilo Dr Martens. ¿Lo mejor? Lidl tiene un modelo que te va a encantar, ¡baratísimo!

Este tipo de botín es la mejor inversión en otoño-invierno porque son muy cómodas y combinables, quedan bien a todo el mundo y, además, no tardarán en agotarse. Podemos llevarlas con vaqueros 'skinny', con falda —para aportar un toque gamberro al estilismo—, o incluso, con un vestido vaporoso y una chaqueta de entretiempo.

La botas de Lidl rebajadas que se agotan

Botines de Lidl. Lidl.

Están disponibles en Lidl por 19,99 euros. Son de color marrón con suela negra gorda, cordoneras y cremallera lateral. También están disponibles en color negro, desde la talla 36 a la 40. Son muy cómodas gracias al forro interior de tela y cuenta con suela perfilada para un agarre óptimo. Cuentan con casi 5 estrellas de valoración de compra. Aprovecha y cómpralas ahora para poder disfrutarlas en otoño, antes de que se agoten.