La madre de Vicky Martín Berrocal tiene el vestido túnica de rebajas de Zara que todas las mujeres 70+ necesitan

Si esta mañana nos enamorábamos del bikini de Calzedonia que ha estrenado Vicky Martín Berrocal, ahora lo hacemos del vestido túnica de edición limitada y de rebajas de verano 2023, que ha estrenado su madre, Victoria Serrano. Porque como ya os hemos contado, Vicky Martín Berrocal está de vacaciones en Ibiza junto a su madre y se hermana disfrutando en el Bless Hotel Ibiza, y no hemos podido dejar de fijarnos en sus looks. Si normalmente son Vicky y su hija, Alba Díaz, las que nos crean necesidades de moda, ahora es su madre Victoria Serrano la que ha revolucionado Instagram con este vestido de estilo túnica que ya está rebajado en la web de Zara y que no creemos que vaya a durar mucho después del boom que ha tenido. Un vestido de rebajas que van a querer meter en la maleta y compartir estas vacaciones tanto abuelas, hijas como nietas, porque estamos seguras que este vestido lo podrían compartir Victoria, Vicky y Alba. Porque no todo van a ser bikinis y bañadores en esta ola de calor, los vestidos fresquitos y sueltecitos también son la mejor opción.

Los vestidos túnica son la opción perfecta para acompañarnos a cualquier ocasión este verano, desde este tan ideal con el que Naty Abascal comenzó sus vacaciones en Punta Cana, hasta este de Amelia Bono, perfecto para una escapada de fin de semana. Estos vestidos son ideales tanto para ir a la playa con nuestras chanclas preferidas, como para acompañarnos en cualquier look casual, con las sandalias que son tendencia esta temporada. Además, en función de su tejido y de los complementos con los que lo acompañemos, un vestido túnica se puede convertir en una buena opción con la que convertirnos en la invitada más estilosa (y fresquita) de un evento más sofisticado.

La madre de Vicky Martín Berrocal con vestido de Zara. @vickymartinberrocal

Vestido túnica limited edition, de Zara (rebajada a 59,99 euros)

Un vestido túnica confeccionada en viscosa con escote pico y manga por debajo del codo y frunces en delantero ajustables con cordones que ya está de rebajas en Zara.