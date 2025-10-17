Mar Flores demuestra cómo llevar el look working girl más sofisticado (y rejuvenecedor) de la temporada

Mar Flores ha vuelto a demostrar que el estilo no entiende de edades, sino de actitud. La modelo y empresaria, que siempre se convierte en una de las mujeres más elegantes en cada una de sus apariciones, ha compartido en sus redes su último look, y no ha tardado en convertirse en inspiración absoluta para quienes buscan un outfit de oficina impecable, femenino y muy favorecedor.

El look en cuestión pertenece a Tot-Hom, una de las firmas españolas más reconocidas por su sastrería femenina de lujo. Mar ha apostado por un conjunto de dos piezas compuesto por una blusa blanca satinada con lazada al cuello y unos pantalones negros de pinzas, de corte recto y ligeramente fluido, que estilizan al máximo la figura.

Un look clásico con un toque moderno

El blanco y negro es una combinación infalible que nunca pasa de moda, pero Mar Flores consigue que se vea actual gracias a los detalles. La camisa con lazada es un guiño a la estética más lady y recuerda al estilo parisino, mientras que los pantalones de sastre de talle alto aportan ese aire ejecutivo tan característico del “working girl look” que vuelve con fuerza este otoño.

El look de Mar Flores. @marflores_mar

La modelo ha rematado el conjunto con salones negros de charol en punta, una elección perfecta para alargar las piernas y mantener la armonía cromática del look. En cuanto a las joyas, ha confiado en Vidal Jewelry, una firma que encaja con su estilo refinado y minimalista. Los pendientes con destellos plateados aportan el punto de luz justo, sin robar protagonismo al conjunto.

La elegancia discreta de Mar Flores

A sus 56 años, Mar Flores continúa siendo sinónimo de elegancia y sofisticación. Su estilo combina la atemporalidad con toques modernos que la mantienen siempre en tendencia. En este caso, ha vuelto a apostar por la marca Tot-Hom, de la que es fiel seguidora, consolidando la idea de que una buena sastrería es la mejor inversión para cualquier fondo de armario.

Su melena suelta con ondas suaves y un maquillaje luminoso completan un look impecable que sirve tanto para una jornada laboral como para un evento de día. Es la demostración perfecta de que el poder del estilo está en los detalles: una buena camisa, unos pantalones bien cortados y la confianza que ella desprende.

Inspiración para mujeres reales

Este look de Mar Flores es la mejor prueba de que la elegancia práctica existe. Perfecto para una reunión, una comida de trabajo o una cita importante, combina comodidad, estilo y profesionalidad a partes iguales. Si buscabas una idea para renovar tu armario de otoño con piezas versátiles, este conjunto blanco y negro es el punto de partida perfecto.