Mariló Montero, “a golpes” con un tío en el baño de una discoteca de Chueca

Las últimas horas han sido especialmente convulsas para Carla Galeote, influencer que se ha hecho un nombre por ser activista por los derechos de la mujer. Sin embargo, ahora se ha visto envuelta en una polémica que ha dividido no solo la opinión pública, sino también el plató de ‘Espejo Público’. La joven se vio violentada al descubrir cómo su vecino de enfrente, de 70 años de edad, se masturbaba sin pudor alguno mientras la mirada desde su casa. Ella no dudó en grabar tan grotesca escena y compartirla en sus redes sociales, provocando dispersas reacciones. Unos aplaudían su decisión de desenmascararle, mientras que otros le afeaban su gesto por no respetar “la intimidad” del señor que se autocomplacía. Esto provocó un intenso debate en el plató de Antena 3, lo que hizo que Mariló Montero realizase una inesperada confesión de un desagradable capítulo similar que le tocó vivir.

La influencer Carla Galeote Gtres

La periodista es del bando que opina que el hombre, aunque lo estuviese haciendo a plena vista de su vecina influencer, “está dentro de su casa. La diferencia es que ella le ha descubierto haciendo sus intimidades y se ha visto violentada”. Mariló Montero quiere respetar la presunción de inocencia del septuagenario, al decir que quizá “estaba viendo una película porno”, pero que “estaba en su hogar”, lo que es su “ámbito privado”.

Sus compañeros de ‘Espejo Público’ no estaban conformes con su opinión, como así tampoco lo estaba Susanna Griso: “No estoy de acuerdo con Mariló. Este tío es un asqueroso. Sé que no lo puede grabar ni divulgar, sé que es un delito. Pero es que muchas veces estás sin ningún tipo de defensión con tipos así”, justificaba la presentadora. En la misma línea apuntaba Miquel Valls, que ha puesto sobre la mesa lo que le ha pasado en baños públicos: “Vas a un baño y un señor está a tu lado, los dos estamos haciendo pis y él te mira y se empieza a masturbar, ¿qué haces?”, se pregunta ante la indefensión de la situación.

Algo que, al parecer, no le es ajena a la propia Mariló Montero, que también ha tenido que hacer frente a tan incómodos momentos, pese a que su opinión final no sea la misma. Así relató lo que le sucedió una noche de fiesta en una discoteca de Chueca: “Me ha ocurrido que se me ha metido un tío en el cuarto de baño y hemos terminado a golpes, a hostias. Pero es que este está en su casa”, defendía de nuevo al hombre de 70 años frente a la influencer Carla Galeote. Pero las confesiones no terminaron aquí, pues Susanna Griso tenía su propio suceso incómodo: “¿Y si está en el coche de al lado, que es lo que me ha pasado a mí?”, a lo que Mariló Montero atajó reconociendo que “también me ha pasado”.

Parece que a Mariló Montero le han sucedido varias situaciones desagradables con hombres que han sobrepasado los límites hasta el punto de cometer agresiones sexuales. No solo por lo que le sucedió en la discoteca en Chueca en la que terminó “a golpes”, o el suceso en el coche, sino también con “un tío muy famoso”. Así lo confesó también en ‘Espejo Público’ semanas atrás, cuando reconoció que un rostro muy conocido por todos le habría “metido la mano en público”. No quiso entrar en mayores polémicas, por lo que no ofreció más detalles, como el lugar en el que le pasó ni mucho menos de qué famoso era esa mano que conquistó territorio prohibido de su cuerpo y sin permiso alguno. Pese a todo, sigue firme en el derecho a la intimidad del hombre de 70 años que se masturbaba frente a la influencer, por el mero detalle de que se encontraba en su casa, lo que se supone “ámbito privado”, pese a estar a la vista de su vecina.