Muere a los 80 años el diseñador irlandés Pablo Costelloe, autor de la falda transparente de Lady Di

Paul Costelloe , uno de los grandes nombres de la moda irlandesa, ha fallecido a los 80 años después de una enfermedad diagnosticada recientemente, según ha confirmado la familia. Durante más de 40 años, Costelloe dirigió su marca de moda familiar homónima. Le sobreviven su esposa Anne y sus siete hijos.

Famoso por su sastrería clásica y elegante, Costelloe diseñó para figuras como la princesa Diana, Wedgwood y British Airways. Durante los últimos 20 años, colaboró con Dunnes Stores.

Nació en Dublín en junio de 1945 y era el menor de siete hermanos. La influencia de su padre, dueño de una fábrica de impermeables en Dublín, fue decisiva en la familiarización con materiales y telas desde muy pequeño.

Tras formarse en la Academia Grafton, la carrera de Costelloe en la industria de la moda comenzó en la Cámara Sindical de Alta Costura de París. Fue nombrado asistente de diseño de Jacques Esterel antes de mudarse a Milán, donde trabajó como diseñador para los grandes almacenes de lujo La Rinascente.

Paul Costelloe - Runway - London Fashion Week NEIL HALL Agencia EFE

De ahí se trasladó a Nueva York, donde permaneció cuatro años, y en 1979 fundó su marca Paul Costelloe Collections. Se casó con su esposa ese mismo año y la pareja tuvo siete hijos: Jessica, William, Robert, Gavin, Justin, Paul-Emmet y Nicholas.

Cercanía con Lady Di

En 1983, Costelloe fue nombrado diseñador personal de la princesa Diana, con quien se le asocia a menudo. Ambos colaboraron hasta su fallecimiento en 1997.

Generalmente vestía a Diana para ocasiones formales, pero uno de sus atuendos más memorables para la difunta princesa fue una falda de gasa que se volvía ligeramente transparente a la luz, lo que causó cierta controversia. Como resultado del floreciente crecimiento de la marca Diana, Costelloe fue invitado a desfilar en la Semana de la Moda de Londres en 1984. El año pasado, celebró sus 40 años como figura destacada del evento.

En la Semana de la Moda de Londres de este año, su marca presentó un desfile que fue el epítome de su trabajo durante las últimas cuatro décadas: una oda a la antigua herencia, a las calles audaces y vibrantes de Rodeo Drive en el Beverly Hills de los años 60, con la colección titulada Boulevard Of Dreams.

Paul Costelloe - Runway - London Fashion Week NEIL HALL Agencia EFE

En 2010, Costelloe fue uno de los seis diseñadores de moda irlandeses contemporáneos que aparecieron en una serie de sellos postales irlandeses emitidos por An Post, junto a Louise Kennedy, Lainey Keogh, John Rocha, Philip Treacy y Orla Kiely. Junto con Kennedy, fue juez invitado famoso en la final de 2013 del programa Craft Master de RTÉ Television.

Costelloe y su esposa dividieron su tiempo entre Putney, Londres, y Monkstown, en el condado de Dublín. Costelloe continuó diseñando durante sus últimos años. En septiembre de 2024, lanzó su primera colección nupcial, Primavera.

La familia de Costelloe anunció que murió en paz en Londres rodeado de su esposa e hijos.