Los jeans más rotos que enfadan a madres (y abuelas) son los favoritos de Vicky Martín Berrocal para llevar con New Balance

No hay temporada sin los jeans rotos que odian las madres (y las abuelas). Y Vicky Martín Berrocal lo sabe. Por eso no ha esperado más y ha aprovechado este inicio de semana para sacar del armario los vaqueros anchos rotos eternos que cada temporada regresan a nuestro armario. Porque además dan ese rollazo que siempre te solucionan cualquier look y hacen que le de ese toque más actual y desenfadado a cualquier look. Y cuando Vicky Martín Berrocal se pone estos jeans rotos en mayo solo puede querer decir que es tendencia. Pero no solo eso, además, la diseñadora nos ha dejado claro que estos vaqueros, aunque normalmente los asociamos a looks mucho más casuals, también pueden ser tendencia con sudadera y New Balance. Porque si Amelia Bono y Sara Carbonero son las reinas de todos los modelos de vaqueros, Vicky también está en esa lista. Todo ello mientras nosotras seguimos pensando en el look de invitada de Victoria Federica, en el vestido de Isabel Díaz Ayuso o en Tamara Falcó sin vestido de novia.

Y es que solo ella puede llevar los vaqueros anchos y rotos que enfadan a madres y abuelas de la manera más elegante. Cuantas veces te ha dicho tu abuela eso de, ¿has pagado por esos pantalones o te han pagado por llevarlos? O aquello tan típico de, ¿te coso los pantalones? Pues Vicky Martín Berrocal ha conseguido llevar los vaqueros anchos y rotos que eran tan tendencia a principio de los 2000 y volverlos elegantes. Porque si hay unos jeans que nunca faltan en el armario de la diseñadora, son estos. Y a nosotras no nos pueden gustar más.

Vicky Martín Berrocal con jeans rotos. @vickymartinberrocal

Unos jeans de lo más rotos en las rodillas que Vicky Martín Berrocal ha llevado con sudadera lila y zapatillas New Balance en gris, el look de confianza que nunca falla en su armario y más con esta bajada de temperaturas repentina en Madrid.