Paula Echevarría tiene el look perfecto con botas altas para una noche de fiesta con amigas en octubre

Paula Echevarría ha vuelto a demostrar desde Londres por qué sigue siendo una de las celebrities españolas con más estilo. La actriz ha compartido en Instagram un carrusel de fotos que ha causado sensación entre sus seguidores: una noche en la capital británica, entre musicales, cenas y diversión, y un look de impacto que combina tendencia, sofisticación y ese toque de atrevimiento que tanto le caracteriza.

El dos piezas más rompedor del otoño

Para su noche londinense, Paula apostó por un conjunto negro efecto charol formado por mini shorts y chaqueta oversize, una combinación que eleva cualquier plan nocturno. Debajo, un top corto tipo bandeau que deja parte del abdomen al descubierto y rompe con la sobriedad del total look negro, aportando un aire sexy y moderno.

La textura brillante del conjunto, muy propia de las tendencias de este otoño, añade un toque futurista y roquero, perfecto para las noches de fiesta con amigas en octubre. Las medias tupidas negras, junto con unas botas altas de tacón, estilizan la figura y aportan ese punto elegante que transforma un outfit atrevido en uno perfectamente equilibrado.

Un look que resume todas las tendencias del momento

El estilismo de Paula Echevarría no solo es ideal para salir de cena o tomar unas copas, sino que reúne varias de las grandes tendencias del otoño 2025: el efecto vinilo o charol, los shorts de cuero, el negro total y los botines o botas altas que se han convertido en los nuevos básicos del armario nocturno.

Además, la actriz demuestra una vez más cómo jugar con las proporciones: una prenda oversize arriba y otra más ajustada abajo, el binomio que nunca falla. El resultado es un conjunto potente, con un punto rock y mucha personalidad, ideal para brillar sin esfuerzo en cualquier salida nocturna.

Paula Echevarría, reina del equilibrio entre elegancia y sensualidad

Con su melena suelta y lisa, un maquillaje con protagonismo para los labios nude y los ojos ahumados, y una actitud divertida y natural, Paula consigue que este look sea tan sofisticado como cercano. No hay duda: sabe cómo reinterpretar las tendencias a su manera, sin renunciar a la comodidad ni a su sello personal.

Y aunque el escenario sea Londres, este outfit podría ser perfectamente el look infalible para una noche de amigas en Madrid, Barcelona o cualquier ciudad en octubre, cuando los planes nocturnos se multiplican y apetece arriesgar un poco más.

Paula Echevarría lo confirma: el negro nunca pasa de moda, el vinilo vuelve con fuerza y las botas altas serán las mejores aliadas del otoño. Si buscabas inspiración para tu próximo look de noche, aquí tienes la prueba de que menos (y en negro) es más.