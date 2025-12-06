Sofía Palazuelo y Sassa de Osma: dos estilismos sincronizados, bohemios e idóneos para ser la invitada perfecta

Sofía Palazuelo y Sassa de Osma se han convertido en las aristócratas más elegantes en los últimos años. Más allá de reunir un estilo clásico (pero, con aires contemporáneos) se han hecho un hueco en el sector hasta alcanzar a ser dos figuras seguidas por miles y miles de mujeres. Nada mejor que corroborarlo que con un posado en conjunto donde hemos descubierto nuevas tendencias, nuevos estilismos y nuevas ideas de cómo triunfar en Navidad.

Tienen muchos puntos en común en sus armarios, pero lo que más llama la atención es su afán por las marcas españolas. No solamente apoyan al talento de nuestro país, sino que rebuscan entre las ideas más innovadoras que buscan crear looks originales (pero, siempre siendo fieles a sus esencias). Lo hemos visto durante una cena de esta noche de la mano de Women Who Moves Us celebrada en el hotel Santo Mauro de Madrid. Y como decíamos, nos han deleitado con dos estilismos coordinados, bonitos y especialmente merecedores para convertirse en la invitada perfecta.

Sofía Palazuelo: vestido floral de corte relajado

Sofía Palazuelo no ha dudado en abrazarse a uno de los colores más llevados en la Navidad, como es el burdeos. Eso sí, ha jugado con uno de los estampados que siempre funcionan, estemos en la temporada que estemos, como es el floral. Se trata de un vestido llamado Arati de la firma de Sassa de Osma, Philippa 1970, que está confeccionado en 100% viscosa y destaca por su silueta fluida, un cuello alto con volantes y detalles fruncidos.

Sienta fenomenal a la silueta gracias a sus pliegues en las caderas, que ayudan a favorecer el cuerpo. Está en sintonía con uno de los estilos más en tendencia en estos momentos como es el bohemio y está actualmente disponible en la página web de la firma española en las tallas 38 y 40. Sofía Palazuelo lo ha combinado con botas de tacón en negro y accesorios sutiles, como pendientes de aro y brazaletes discretos.

Vestido floral, de Philippa 1979 (270 euros)

Vestido floral. Philippa 1970

Sassa de Osma: abrigo étnico con aires asiáticos

Sassa de Osma, por su parte, también ha llevado un atuendo de su propia marca al extremo más étnico. Y es que, de la misma manera ha lucido un vestido en granate con bordados (el modelo Amaia), al que ha añadido por encima un precioso abrigo largo con un estampado geométrico, boho chic y con inclinación hippie. Este modelo bajo el nombre Ren Ikat sí que lo encontramos en todas las tallas, característico por su trabajo artesanal con un tejido rico en textura en tonos turquesa, rojos y negros.

Tiene algunos detalles asiáticos, como es el cuello mao o los cierres tipo trenza, a lo que también ha añadido los ribetes de efecto pelo en los puños de las mangas. Sassa de Osma lo ha completado con botas de tacón modernas, pendientes joya al estilo broche y un look de maquillaje discreto.

Abrigo étnico, de Philippa 1970 (595 euros)

Abrigo étnico. Philippa 1970

Sofía Palazuelo y Sassa de Osma han protagonizado dos looks a juego, favorecedores y con los que nos convertiremos en las mejores vestidas de la noche. En sí mismo, nada mejor que un buen repertorio de piezas made in Spain para proclamarse en la sabia de la moda en todas las veladas.