Todas las cazadoras de la nueva colección de Zara y Mango para cuando bajen las temperaturas

Estamos en esa época de transición en la que no queremos dejar de hacernos con los modelitos más ideales con los que terminar en el verano, pero somos incapaces de pensar en los mejores estilismos con los que conquistar las calles en otoño. Las cazadorasson la prenda estrella del entretiempo, te ayudan a crear los looks más otoñales pero también a sacar el máximo partido a tus prendas favoritas del verano, protegiéndote del frío y combinando con ellas. Una cazadora es un must en el armario de cualquier chica con estilo, en la maleta de todas las que, como María Pombo y su familia, veranean en el norte y en todo tipo de looks nocturnosa partir de ahora. Además de ser una prenda muy versátil, una cazadora se ajusta a todo tipo de estilos, desde el más clásico y elegante, hasta el más casual y rompedor por eso, independientemente de tu personalidad, una cazadora no puede faltar en tu próxima cesta de las tendencias ya que es una prenda que, aunque podrás estrenar nada más que la consigas, te ayudará a crear los mejores estilismos del otoño.

Nosotras hemos hecho una selección de las mejores cazadoras de Zara y Mango para que, sea cual sea el plan para el que la necesites, encuentres la que más se ajuste a tu estilo y te explicamos cómo puedes llevarlas:

Bomber efecto neopreno, de Zara (35,95€)

Una bomber deportiva es perfecta para las chicas que veranean en el norte y para los estilismos más desenfadados.

Bomber efecto neopreno Zara

Cazadora crop denim trf rotos, de Zara (29,95€)

Ideal para aportar un toque más canalla a tus looks.

Cazadora crop denim trf rotos Zara

Trench corto encerado, de Zara (39,95€)

Perfecto para un resultado más casual con el que triunfar en otoño.

Trench corto encerado Zara

Cazadora denim oversize, de Zara (25,95€)

Una cazadora vaquera es una prenda básica en cualquier armario.

Cazadora denim oversize Zara

Cazadora biker efecto piel, de Zara (39,95€)

Una biker es perfecta para completar los mejores looks de noche.

Cazadora biker efecto piel Zara

Cazadora bomber punto perforada, de Zara (39,95€)

Es perfecta para aportar un toque boho a cualquier estilismo.

Cazadora bomber punto perforada Zara

Cazadora corta con lino, de Zara (35,95€)

Crea el look más pijo combinándola con una camiseta marinera.

Cazadora corta con lino Zara

Cazadora vaquera bolsillos, de Mango (35,99€)

Una opción más 'macarra' de la icónica chaqueta vaquera.

Cazadora vaquera bolsillos Mango

Cazadora vaquera bolsillos, de Mango (17,99€)

Una opción más elegante, ideal para combinar con prendas lisas.

Cazadora vaquera bolsillos Mango

Cazadora vaquera oversize, de Mango (29,95€)

Una opción más fresquita, perfecta para un look más romántico.

Cazadora vaquera oversize Mango

Cazadora vaquera cinturón, de Mango (39,99€)

Una opción más especial, ideal para un estilismo más chic.

Cazadora vaquera cinturón Mango

Cazadora biker efecto piel, de Mango (29,99€)

Más dulce que una biker clásica, para un look más dulce.

Cazadora biker efecto piel Zara

Nosotras somos incapaces por decidirnos por una sola de estas cazadoras, porque todas son demasiado ideales para completar los mejores looks del entretiempo.