El vestido perfecto de Paula Echevarría para ver el atardecer es corto, ibicenco, y de las rebajas de Charo Ruiz

"Resumen de un día perfecto", dice Paula Echevarría en el pie de foto de esta publicación en su cuenta de Instagram, y no nos extraña si es con ese maravilloso vestido corto ibicenco. ¿Lo mejor? Que lo hemos encontrado rebajado y en diferentes colores, pero el modelo de la actriz asturiana no nos puede gustar más. Pero ahora, para irse de cena de verano, nos ha demostrado que no hay nada mejor que un vestido blanco ibicenco en tu maleta de vacaciones a la playa. Los atardeceres de verano en la playa son para eso, para llevar nuestros vestidos más bohemios y románticos como ha hecho Paula Echevarría. Si el fin de semana nos enamoraba con un vestido blanco de Celia B, hoy Paula Echevarría nos roba el corazón con este vestido corto estampado en color de Charo Ruiz para un día en familia y terminar viendo el atardecer en la playa.

Sin duda, el plan perfecto de verano. Porque aunque no lo parezca, aún queda verano por delante. Esos de un verano mejor que el anterior. De las noches eternas y los helados infinitos. Atardeceres, sal en la piel y ese bronceado que a todos nos sienta tan bien. Ay amigas, que sería del verano sin los vestidos ibicencos. Y cuando hablamos de vestidos ibicencos solo podemos pensar en Charo Ruiz. Y si es un vestido ibicenco blanco como el de Paula Echevarría, aún nos gusta más para todas nuestras cenas de verano. Y además está rebajado en la web de la firma de 489 euros que costaba a 289 euros.

Vestido corto Nina, de Charo Ruiz (rebjado a 289 euros)

Vestido Nina. Charo Ruiz

Un diseño que definen así en la web de la firma: "Nuestro patinador Nina es una opción muy bonita para las vacaciones de verano. Confeccionado en mezcla de algodón broderie anglaise, el Nina presenta un escote corazón con bonitos adornos de ganchillo que recorren los finos tirantes hasta la espalda escotada. La estructura tipo corsé te ciñe en tu punto más estrecho, realzando la belleza de la silueta femenina, el cierre de cremallera lateral y la espalda fruncida crean un ajuste cómodo pero transpirable, perfecto para las cálidas temperaturas baleares"