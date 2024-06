El vestido de punto efecto tipazo de las influencers 50+ es todo lo que necesitamos para una noche de fiesta con amigas

Los vestidos son la opción perfecta de cara a la temporada que se viene. Junio, julio y agosto (e incluso ese verano tardío de septiembre), vienen pisando fuerte gracias a las nuevas tendencias de moda que ya podemos ver en nuestras tiendas favoritas como Zara, Mango, Sfera o H&M. Si echamos un vistazo a sus webs, nos podemos dar cuneta de cuáles son las prendas que no nos pueden faltar este verano en nuestro armario. Empezando por los tank tops, la prenda estrella, seguimos con los pantalones cortos o las bermudas (ideales para ir a la oficina), o las faldas de corte midi, un básico de fondo de armario. Sin embargo, la prenda estrella que no nos puede faltar es, sin lugar a dudas, el vestido. Podemos encontrar una gran variedad de vestidos en tiendas que se ajustan a todo tipo de necesidades, cuerpos, ocasiones y estilos. Por ello, no es de extrañar que ya tengamos nuestro favorito de la temporada pero, si aún no lo has hecho, nuestras influencers favoritas nos proponen los suyos propios. Desde el vestido largo denim de Rocío Osorno hasta el más vestido más fluido de estilo 'boho' de Sara Carbonero, dependiendo de nuestro estilo, nos decantaremos por uno u otro. En este sentido, los vestidos de crochet son un rotundo sí. Pilar de Arce, influencer 50+, nos propone un vestido de corte midi de crochet en color negro que será un must en tu armario este verano.

Se trata de un vestido de efecto tipazo que se ajusta a la perfección al cuerpo, realzándolo. Ella lo ha llevado con sandalias negras con algo de tacón, un bolso tipo shopper y maxi collar de perlas negro. Sin embargo, este vestido podemos llevarlo indistintamente para todo tipo de ocasiones. Desde para ir a la oficina con unas bailarinas doradas y una americana de lino hasta para salir de fiesta con amigas acompañado de unas alpargatas de cuña negra y un bolso de algún color llamativo, podemos lucirlo para todo tipo de planes este verano. Además, este vestido lo podemos llevar para una tarde de vacaciones en el chiringuito de moda, pues su tejido de crochet lo convierte en uno muy apropiado para las vacaciones en los próximos meses. Por ello, sí o sí un vestido como este debe estar en tu armario, pues te salvará en de cualquier este verano de los días que no sepas qué ponerte.

Vestido efecto crochet, de H&M (29,99 euros)

Vestido crochet H&M

Un vestido sencillo, elegante y sofisticado capaz de elevar cualquier look, ya que, dependiendo de cómo lo llevemos, podremos usarlo indistintamente la ocasión.