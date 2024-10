Xisca Perelló sorprende en Madrid con su look más parisino con collar de casi 2.000 euros

No la veíamos desde el verano, pero por fin ha vuelto a aparecer Xisca Perelló y lo ha hecho en Madrid. La mujer de Rafa Nadal ha estado esta mañana de lunes en Madrid para presidir la presentación de los Premios Rafa Nadal. Xisca trabaja en la fundación de su esposo, en calidad de directora general de la institución, y de manera habitual forma parte de actos de este estilo, y por eso ha sido esta mañana la encargada de entregar estos galardones y lo ha hecho con un look de lo más parisino.

Porque para una mañana tan gris y lluviosa que tenemos en Madrid, nada mejor que un estilismo como el que ha lucido Xisca Perelló con la eterna chaqueta de tweed elegante que sale de nuestro armario cada otoño. El atractivo intemporal de la chaqueta de tweed diseñada por Coco Chanel se renueva temporada tras temporada, hasta el punto de convertirse en un clásico del armario femenino.

Xisca Perelló. Gtres

Porque los iconos son reconocibles a simple vista, este es también el caso de chaqueta de tweed de Coco Chanel de la que cada otoño se hacen infinitas versiones y la de Xisca nos encanta. Se trata de un modelo efecto tweed de Ba&sh de hace varias temporadas que ha combinado colgante Move Uno de Messika, que cuesta casi 2.000 euros en oro amarillo y con diamantes. "Elegante y delicada, la joya está decorada con una preciosa jaula central Move con un diamante de engastado cerrado que se desliza lanzando sus destellos al ritmo de sus movimientos", explican en la página web de la firma.

El estilo clásico y de lujo silencioso de Xisca Perelló

Estamos acostumbrados a los looks sencillos, clásicos y casuals de Xisca Perelló, pero no tan deportivos como el que nos ha dejado en esta fotografía en la cuenta de Instagram de Rafa Nadal.

La joven se mueve entre los básicos en tonos neutros y los 'little black dress' para crear looks frescos y juveniles, aunque con algunas pinceladas de lo más elegantes y a la última. Los looks de sport, sencillos y sin estridencias, son otra de las normas que siempre cumple a rajatabla