Las reveladoras imágenes de Tamara Falcó e Íñigo Onieva que muestran cómo está su relación

Los rumores de crisis entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva les han acompañado casi desde el principio de su relación. Los deslices de él tampoco han ayudado a que la opinión pública vea su matrimonio consolidado, y las habladurías acerca de un distanciamiento entre ellos reaparecen una y otra vez, sin importar que la marquesa los desmienta en "El Hormiguero", la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid o la revista de turno.

Pero una imagen vale más que mil palabras, y en este caso no hay duda de que Tamara Falcó e Íñigo Onieva siguen tan enamorados como lo estaban cuando se dieron el "sí, quiero" el pasado julio. El matrimonio fue fotografiado el pasado domingo 18 de febrero, mientras se dirigía a misa, y no se les puede ver más acaramelados. Mientras caminan, él coge de la cintura a su mujer, y posteriormente la besa en la frente, una muestra de cariño que despeja todas las incógnitas sobre en qué punto se encuentra su relación.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva, puro amor en plena calle Gtres

Falcó y Onieva pasaron un domingo de lo más típico y familiar, puesto que después de pasar por la iglesia, acudieron a la casa de Isabel Preysler en Puerta de Hierro para celebrar su cumpleaños. La socialité alcanzó los 73 años y pudo celebrarlo con casi todos sus seres queridos.

"Mi nieto mayor ha venido para mi cumpleaños y eso me ha hecho mucha ilusión. Es el hijo de Chábeli y Alejandro. También estaban Tamara e Íñigo, mi sobrino Álvaro con su mujer, Cristina, y una amiga mía, Carmen", indicó Preysler a la periodista de "Y ahora Sonsoles" Beatriz Cortázar.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva saliendo de misa Gtres

Aunque no reveló qué regalos recibió en esta fecha tan especial, sí dejó claro que le han encantado todos: "Muchos años tengo que cambiar alguno por la talla o porque me gusta más otro color, y este año no tengo que cambiar ninguno. Todos me han gustado muchísimo".

Regresando a Tamara Falcó y a Íñigo Onieva, la marquesa señaló a LA RAZÓN en la pasada Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid que su relación iba viento en popa, hasta el punto de que siguen intentando ampliar la familia y tener un bebé. Se están sometiendo a un tratamiento para mejorar sus posibilidades, y aunque de momento no ha llegado la cigüeña, siguen tranquilos y con esperanza: "Estoy viendo, no hay razones para preocuparme. No me he marcado ningún plazo. El promedio son 2 años. Llevamos muy poco tiempo intentándolo y estamos con mucha ilusión. Siempre piensas que te vas a quedar embarazada y que el problema es de otros…".