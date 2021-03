8:10 Madrid descarta declarar el 4 de mayo día festivo por las elecciones La Comunidad de Madrid ha descartado declarar el martes 4 de mayo día festivo por las elecciones, como ha sugerido el líder de Más País, Íñigo Errejón, que de esta forma pretendía facilitar el derecho a la participación al ser una jornada laborable. Fuentes del Gobierno de la Comunidad de Madrid han rechazado esta posibilidad al señalar a Efe que "el calendario de días festivos ya está aprobado desde el final del año pasado" en Consejo de Gobierno tras abordarlo previamente con los agentes sociales. Además, las mismas fuentes han indicado que el antecedente más cercano son las elecciones autonómicas catalanas de 2017, que fueron en día laborable, y en ese caso "no se cambió el calendario laboral" y "la jornada electoral se desarrolló sin incidencias". En una rueda de prensa en el Congreso, Errejón ha opinado que al ser las elecciones de la Comunidad de Madrid un martes día laborable, algunos trabajadores podrían tener más dificultades para disponer de permiso para acudir a las urnas.



El líder del PP, Pablo Casado junto a Isabel Díaz Ayuso durante la Junta Directiva

Gabilondo miente:



1. Hace tan sólo dos meses firmaba con Más Madrid una subida indiscriminada de impuestos a los madrileños.



2. ¿Dirá no a Podemos? Falso. Y ya le han corregido.



Si quiere ser creíble, que salgan uno a uno los ministros de Iglesias de La Moncloa. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) March 23, 2021

El consejero de Hacienda y Función Pública de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha asegurado que es “falso” que el PSOE no vaya a subir los impuestos en la región si gana las elecciones

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha comentado que convertir en festivo el martes 4 de mayo puede facilitar la participación en las elecciones madrileñas, aunque ha pasado la responsabilidad al gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso. “Lo lógico”, ha dicho, es que sea la Comunidad quien lo estudie.

El candidato del PSOE a las elecciones de Madrid, Ángel Gabilondo, ha insistido en que su intención es gobernar con Más Madrid y con Ciudadanos “en ese orden”, reiterando así su veto a Pablo Iglesias. Lo ha hecho después de que el PP haya manifestado su incredulidad respecto a su promesa electoral de no gobernar con Iglesias.

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha avanzado este martes que tiene un plan de cinco puntos para gobernar “en serio”, en el que incluye no subir impuestos, conseguir un Madrid inserto en Europa y la prioridad de gobernar con Más Madrid y Ciudadanos.

Así lo ha trasladado Gabilondo durante la presentación de la ‘número dos’ de la lista de su candidatura, Hana Jalloul. En concreto, ha indicado que quiere un gobierno “excepcional de dos años para Madrid” en el que no tocarán la fiscalidad “ni para subir los impuestos ni para bajarlos”. “La fiscalidad no se toca; estamos en una pandemia, seamos serios”, ha lanzado.

En segundo lugar, ha indicado, quieren gobernar con Más Madrid y Ciudadanos, “por este orden”, ya que, a su juicio, es la “fórmula progresista más centrada. No obstante espera que los que quieren “bronca”, en referencia a Unidas Podemos, “rectifiquen”.

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha recordado este martes al candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, que se han “acabado” las mayorías absolutas y que, por lo tanto, “la única forma de gobernar es acordando”. Se lo ha advertido después de que el aspirante socialista avanzara que prefiere pactar con Ciudadanos o Más Madrid y mostrara un rechazo a sumar con el candidato de Podemos, Pablo Iglesias.

La portavoz de Unidas Podemos-IU en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, ha señalado este martes que al candidato del PSOE a las elecciones autonómicas del 4 de mayo, Ángel Gabilondo, “no le quedará otra” que tener que entenderse con el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, para poder echar del gobierno a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

Así se ha pronunciado Serra en una entrevista con ‘TVE’, después de que ayer Gabilondo dijera que preferiría pactar gobierno con Cs y Más Madrid, y no con Pablo Iglesias por su “clima de confrontación”.

La actual secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul, será la ‘número 2’ de la lista del PSOE-M a las elecciones autonómicas del 4 de mayo, que encabeza Ángel Gabilondo.

Jalloul fue diputada en la Asamblea de Madrid hasta que el 28 de enero del año pasado fue designada como la secretaria de Estado de Migraciones.

Nacida en Zaragoza hace 41 años, habla cuatro idiomas y es doctora por la Universidad Complutense de Madrid en el departamento de Relaciones Internacionales y Derecho Internacional Público. Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración, ha participado en dos proyectos de la Comisión Europea en Líbano.

Vox no tiene “ninguna duda” de que Gabilondo gobernaría con Iglesias en Madrid

El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado este lunes que “no tiene ninguna duda” de que el candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, gobernaría junto a Unidas Podemos tras las elecciones autonómicas del 4 de mayo.

En una entrevista en Onda Madrid, recogida por Europa Press, Espinosa de los Monteros ha destacado de Gabilondo que “no es lo peor” del PSOE. “Hay socialistas peor en el Congreso. Me imagino que él sí piensa así, pero es que uno es uno y su partido. Le pasa a todos los candidatos en Madrid”, ha explicado el dirigente de Vox.

El candidato del PSOE a las elecciones autonómicas ha indicado que en caso de no obtener la mayoría en estos comicios estaría abierto a pactar con Cs o Más Madrid para formar gobierno, pero no con el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, por su “clima de confrontación”. “Con este Iglesias, no. Yo digo no a Podemos en este clima de confrontación y extremismo”, ha dicho en La Sexta.

