Ayuso lanza su proyecto para el PP de Madrid como contrapeso al sanchismo

El día que llevaba esperando tanto tiempo Isabel Díaz Ayuso se ha concretado este domingo, con la presentación de su candidatura para liderar el PP de Madrid durante un acto con militantes en Majadahonda, uno de los feudos por excelencia de los populares en la Sierra Oeste. Como si de una caravana electoral se tratara -aunque, en esta ocasión, sea la única candidata- Ayuso recorrerá en estas tres semanas la región. Las próximas paradas serán Fuenlabrada, el distrito de Salamanca de la capital, Arganda del Rey y Alcobendas. “El discurso de unidad de Madrid ha trascendido y es lo que quieren todos los españoles. Por eso nos están mirando, porque nos necesitan como un contrapeso, como un lugar al que mirar para compararse y para elegir. Madrid siempre ha estado cuando lo ha necesitado y ahora no va a ser menos”, ha destacado.

Durante su intervención ha esbozado qué modelo de partido quiere liderar. Una de sus prioridades pasa por reducir la distancia abismal que, a su juicio, existe a día de hoy entre el militante y el votante del PP. Para lograr este objetivo ya anunció hace semanas su decidida voluntad de crear una oficina de atención al ciudadano que conecte al partido con la calle. “Queremos que el PP de Madrid sea un partido que sigue conectando a los ciudadanos de izquierda a derecha, en torno a un mismo mensaje de prosperidad y de libertad que ganó en las urnas, ahora, hace un año y del que no nos hemos equivocado porque nos lo siguen diciendo las encuestas”, ha señalado.

Al margen de esa mejor conexión con la calle, la hoja de ruta de Ayuso una vez acceda a la Presidencia de la formación en Madrid contempla nombrar una dirección más reducida que la existente en la actualidad. Un equipo con menos integrantes que sea capaz de dar una respuesta “ágil, directo, cercano, humilde y normal, de todos los ciudadanos”” a las necesidades del partido en un momento de especial trascendencia al encontrarnos a tan sólo un año de la celebración de elecciones autonómicas y municipales.

Del mismo modo, tal y como avanzó LA RAZÓN, la intención de Ayuso es la de situar en los cargos de mayor responsabilidad a políticos que puedan volcarse en esta labor, lo que implica que los principales puestos de la nueva dirección no estarán ocupados por consejeros de su Gobierno. Lo hará desde la convicción de que el proceso de renovación que ha de afrontar el PP de Madrid necesita de la máxima dedicación, especialmente en cargos cruciales como, por ejemplo, la Secretaría General y algunos otros. Respecto a la persona que casi con toda probabilidad ocupe el cargo de secretario general y se convierta de facto en el número dos del PP de Madrid, pocos dudan en la formación que el elegido es Alfonso Serrano, actual portavoz en la Asamblea de Vallecas.

En la puesta de largo de este proyecto, también ha avanzado Ayuso su intención de que el PP de Madrid se convierta en “un partido que une al hombre y a la mujer, que no entiende de clases sociales, que va de lo rural a las grandes urbes”, que también dé voz “a las personas que necesitan una nueva oportunidad para sacar adelante sus vidas y sus proyectos”. Ha reclamado a los suyos trabajar “con humildad” y ha insistido en que no busca “un club de amigos” ni “adhesiones inquebrantables” o que gente que le “dé la razón cuando no la tengo”. En la misma línea en la que ya trabajó durante la campaña de las elecciones del 4 de mayo, la presidenta madrileña ha remarcado la importancia de dar todas las batallas al tiempo que se busque ensanchar la base electoral de los populares en la región. “Yo estoy convencida de que vamos a seguir creciendo y siendo el proyecto político preferido por todos los ciudadanos que trabajan y que viven en la Comunidad de Madrid”, ha destacado. Y se ha lanzado a sí misma una pregunta. ¿Por qué Díaz Ayuso se presenta a presidir el PP de Madrid? “Quiero responsabilizarme de nuestro partido para que caminando juntos la ilusión del 4 de mayo llegue a todos los rincones de Madrid a través de concejales, portavoces, afiliados, militantes, votantes”.

Frente al modelo que el PP de Madrid representa, Ayuso ha situado el que defiende el presidente Pedro Sánchez en La Moncloa: “Hay una persona que lo único que hace es pactar con el diablo, destrozar España con tal de quedarse unos meses más y llegar al año que viene para que entre unos actos y otros pueda lucir el qué ¿La miseria que ha dejado durante estos años, la división entre españoles que está generando entre comunidades autónomas? Eso es lo que van a pretender hacer, insisto. Y en Madrid nos negamos”.

Críticas a Sánchez

Y es que a juicio de Ayuso, “tenemos un proyecto nacional”, el liderado por Sánchez, “que es francamente ya camino de lo más dictatorial que hemos tenido en los últimos 40 años, tenemos un proyecto que está dividiendo a los ciudadanos, por supuesto de izquierda a derecha, que ha buscado espantajos del pasado, que no ha dudado en promover los odios de la guerra, que no ha dudado en intentar dividirnos y en enfrentar y negarle a otros partidos su presencia en las instituciones, para espantando con ese odio, azuzando ese odio, buscar de alguna manera un motivo para ir a votarles a las urnas porque cada vez quedan menos”. Y ha añadido: “Van contra todo, contra la propiedad, contra la empresa, la educación, los valores, el crecimiento, la prosperidad, las instituciones, la justicia. Van contra todo porque tienen que quedarse y perpetuarse. Y cuando no tengan cómo llamar a los ciudadanos a las urnas, otra vez a mover el odio y venga el pasado y venga la Guerra Civil y venga otra vez uno y lo mismo. Nos negamos en Madrid, nos negamos. Por eso, este Congreso es muy importante, porque afianza un proyecto. Pero insisto, es mucho más importante la Comunidad de Madrid. Y, por supuesto, es todavía muchísimo más importante España, que es a quienes nos debemos”.