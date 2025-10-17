Unos jóvenes visitan la universidad más pija de España y estallan las redes: "Ahí pintan y colorean"

Desde los primeros años de escolarización hasta la universidad, la enseñanza pública convive con la privada y la concertada, en un equilibrio que genera debate constante sobre igualdad de oportunidades y calidad educativa. En términos generales, la educación pública acoge a más del 70 % del alumnado, garantizando gratuidad y acceso universal. Por su parte, la enseñanza privada y concertada ha crecido en las últimas dos décadas, con familias que optan por centros con programas bilingües o proyección internacional.

En el ámbito universitario, España cuenta con más de 80 universidades, de las cuales una treintena son privadas. El acceso a los estudios superiores se rige por la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), cuyos resultados, junto con la nota media del Bachillerato, determinan la nota de corte para cada carrera. Las universidades públicas establecen límites en función de la demanda y la oferta de plazas, mientras que las privadas fijan sus propios procesos de admisión.

Esa diferencia se acentúa en comunidades como Madrid, donde la concentración de estudiantes y la alta competencia hacen que muchos jóvenes con buenas calificaciones se queden sin plaza y tengan que desplazarse a otras regiones. En cambio, un campus privado te ofrece la oportunidad por unos 10.000 euros. En este contexto, se ha viralizado un vídeo de unos jóvenes que visitan la Universidad Europea de Madrid.

Así es la universidad "más pija de España"

En apenas tres días, el creador de contenido Álvaro Patón (@alvaropatoon) acompañado de los conocidos gemelos Navarro, exalumnos de la Universidad Europea, han conseguido más de un millón de visualizaciones y casi 400 comentarios, al publicar un vídeo enseñando la universidad dónde estudiaron los gemelos. En un recorrido por el campus de Villaviciosa, muestran como es el exterior y las partes más reconocidas por su aparición en Élite: "Este puente os sonará, es el más famoso de la serie".

"Para que os hagáis una idea, la universidad está dividida en diferentes facultades que están todas en línea. Aquí, a mano izquierda tenemos Ciencias de la Salud, como odontología, medicina o enfermería", explica uno de los gemelos. Una vez dentro, Álvaro muestra cómo disponen de un hospital simulado a lo que comenta: "Qué locura bro". Luego, llegan al edificio central, donde "está atención al estudiante y donde se hace el papeleo y todo el rollo". Una vez dentro, el material y la calidad del centro acaba impactando: "Es que mirar las clases, son como super dinámicas y es que da gusto estudiar aquí".

Al final del vídeo, se destacan varias cosas como el puesto de carne Wagyu, la opción de hacer canoa en el lago o la exclusividad de la residencia universitaria. "Esto es como un hotel, con su recepción, habitaciones con tarjetita, sala de televisión..." describe uno de los gemelos y a lo que Álvaro añade: "Hay que pagar a fin de mes para poder estar aquí ¿eh?".

"Ahí pintan y colorean": el debate que incendia las redes

El vídeo de Álvaro Patón junto a los gemelos Navarro no solo ha superado el millón de visualizaciones, sino que ha desatado un auténtico debate de opiniones en TikTok. Entre quienes lo ven como una parodia inofensiva y quienes lo interpretan como una crítica a la desigualdad educativa, el debate sobre las universidades privadas ha vuelto a ocupar el centro de la conversación.

Uno de los comentarios más repetidos resume el sentir de muchos es que "la Universidad Europea, pinta y colorea", aunque hay otras frases que también se repite entre los usuarios como "literal pagas y te dan el título". Sin embargo, no todo es lo económico. Algunos han hecho referencia a la falta de oportunidades para gente que sí se lo merece: "Ahí es donde va a estudiar la gente que no ha sacado la nota en la PAU, EVAU o Selectividad, ¿verdad?" o "Esta es la futura clase alta, incapaces de estudiar la carrera en una universidad de verdad, pero ricos por herencia".

En cambio, otros no ven la universidad cómo algo tan lujoso y lo comparan con otros centros que si existen en otros países. "Se ve como un College público en EE.UU" o "es como cualquier uni estadounidense". Aún así, nunca falta el humor de aquellos que no la consideran la "más pija de España", ya que existe ICADE o la Universidad San Jorge de Zaragoza, entre las más comentadas. Al final, a diferencia de las públicas, los alumnos pagan mucho por estudiar ahí y se espera que las condiciones estén a la altura de los precios.