Madrid avisa de que “llegará hasta el final” en la “barbaridad” de la quita de la deuda que “rompe España”

La Comunidad de Madrid ha avisado de que llegará “hasta el final” en los tribunales después de que el Gobierno central aprobara el anteproyecto de ley para condonar 83.252 millones de euros de deuda autonómica. Interpreta que esto es un paso más hacia la ruptura de España, una forma de seguir dando privilegios a los partidos independentistas catalanes para que el Gobierno de Pedro Sánchez pueda mantenerse en La Moncloa. “Es la agenda de los partidos independentistas para romper España que ha comprado Pedro Sánchez, que tiene el más débil de la democracia”, sentenció el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

El Ejecutivo autonómico también ha sido muy crítico con la reunión entre Salvador Illa, presidente de la Generalitat, y Carles Puigdemont, líder de Junts. “Parece que va a ser una realidad esa futura la foto entre Pedro Sánchez y ese prófugo de la justicia para postrarse ante él, para para suplicarle que le mantenga su apoyo en forma de siete votos para que pueda mantenerse en el Palacio de La Moncloa".

El Gobierno autonómico interpreta que la coincidencia en el tiempo de la reunión con Puigdemont y la aprobación del anteproyecto de la condonación de la deud tenía como misión “que se pusiera celosa” Esquerra Republicana de Cataluña, el otro socio independentista de Pedro Sánchez. Y a reglón seguido el consejero madrileño hizo otra reflexión sobre el perjuicio que causará a Madrid: “Los 83.000 millones de euros no se van a evaporar, los vamos a seguir pagando todos y cada uno de los españoles. En concreto, los madrileños van a tener que pagar casi 500 euros más de deuda gracias a la gracia sanchista, en este caso a esta mal llamada quita de la deuda”.

Al mismo tiempo puntualizó, por si quedaba alguna duda, que “es mentira que el ahorro en los intereses de la deuda se van a poder aplicar a políticas públicas. No se va a poder aplicar ni para mejorar la educación, ni para los servicios sociales, ni para el transporte público, ni para la sanidad. Es mentira, lo ha dicho la propia AIREF”, dijo tajante.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, fue muy crítica y contundente sobre el asunto, tal y como expresó a través de las redes sociales sociales: “Perdonar” y asumir las deudas de los independentistas es tan, tan positivo para la economía española, que este Gobierno de caraduras sólo ha tardado 7 años en plantearlo. 7 años y múltiples desuellos de rodillas”, dijo tirando de ironía.

En la misma línea, el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, advirtió desde la Asamblea sobre el cupo catalán que “es un engaño, una trampa y una estafa del Gobierno de Pedro Sánchez para contentar a sus socios. Si aceptásemos esta quita de la deuda que proponen, cada catalán debería 410 euros menos y cada madrileño debería 483 euros más. Están engañando a los madrileños diciendo que algo que les perjudica seriamente es beneficioso”.

La portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, replicó sobre el asunto que Ayuso "tendrá que explicar si va a rechazar más de 8.000 millones de euros beneficiosos para Madrid solo para hacerle el juego a Feijóo".