El pasado art déco de Madrid, en una muestra en Conde Duque

Redescubrir aquel Madrid. La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha visitado este miércoles la exposición "Madrid Art Decó 1925: El estilo de una nueva época", que puede visitarse de forma gratuita hasta el 2 de noviembre en la Sala Sur de Conde Duque.

La muestra, que ha recibido más de 12.000 visitantes desde su inauguración el pasado 6 de junio, analiza la evolución del estilo 'art déco' en Madrid y su uso como reclamo publicitario, pero también en la arquitectura, la moda o el cine.

Durante aquella época Madrid estaba en plena ebullición social, cultural y económica y en la ciudad se acometían obras fundamentales para su transformación que vertebrarían con una nueva identidad, como las primeras líneas de metro, la expansión de la Gran Vía o la adaptación al transporte urbano.

Asimismo, esta exposición pretende reflexionar sobre la importancia del 'art déco' en la creación de la nueva identidad cultural, urbanística y social que definiría el nuevo siglo.

A través de los objetos, vestidos y diseños que se exponen, el visitante puede transportarse al Madrid de los años 20 donde el 'art déco' estaba presente, desde el diseño y la construcción de grandes edificios hasta la decoración de interiores pasando por los objetos de uso cotidiano destinados a todo tipo de público.

La selección de piezas proviene de las colecciones López-Trabado y Carlos Velasco, así como de préstamos de algunas instituciones, como el Museo Nacional de Artes Decorativas, la Fundación Telefónica, la Hemeroteca Municipal de Madrid, el Museo de Historia de Madrid o la Biblioteca Digital Memoria de Madrid.