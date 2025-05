Ana de Armas define a España con tres palabras tras mudarse a Estados Unidos

Hace tiempo que Ana de Armas triunfa allende las fronteras españolas. Como Penélope Cruz, Antonio Banderas, Paz Vega o más recientemente Úrsula Corberó, la actriz cubana hizo las Américas para labrarse un futuro más brillante en Estados Unidos. Allí ha tenido la oportunidad de participar en importantes producciones y de codearse con estrellas de renombre, incluido Ben Affleck, con el que mantuvo una relación sentimental.

Desde hace meses se le relaciona con otro destacado rostro de la industria del celuloide, Tom Cruise, y aunque ha evitado pronunciarse sobre este asunto en una reciente entrevista publicada en la revista “Elle”, sí que se ha sincerado sobre los sentimientos que le producen el constante escrutinio y la presión mediática.

“Sí, me han dañado a veces, pero he entendido que lo hacen cuando dejas que lleguen a ti. Si eres capaz de mantenerlas al margen, de usarlas correctamente –porque las críticas te pueden afectar para bien o para mal–, puedes aprender muchísimo, crecer, descubrir aspectos de los que no te habías dado cuenta. (...) No puedes dejar que el lado negativo que tiene la fama te amargue, porque entonces no vas a disfrutar los aspectos bonitos. Pero es fundamental separar la vida privada de la profesional”, sentencia.

Ana de Armas habla así de España

Ana de Armas vive a medio camino entre Estados Unidos y Londres, aunque confiesa que echa de menos nuestro país, al que llegó con 18 años desde su Cuba natal en busca de mejores oportunidades como actriz. “Amo España, es mi segundo hogar”.

“Mi segundo hogar”, tres palabras con las que deja claros los lazos que le unen a España y que no se romperán por más tiempo que pase fuera. De hecho, todo apunta a que tiene entre manos un proyecto televisivo en nuestro país, aunque de momento prefiere no dar muchos detalles.

Con Tom Cruise en el cumpleaños de Beckham

Los rumores sobre una posible relación entre Ana de Armas y Tom Cruise han ganado fuerza en las últimas semanas, especialmente después de que fueran vistos saliendo juntos de la fiesta del 50º cumpleaños de David Beckham en Londres. El evento, celebrado en el exclusivo restaurante Core en Notting Hill, contó con la presencia de numerosos rostros conocidos, como Eva Longoria, íntima de la familia. Cruise y de Armas abandonaron la fiesta alrededor de las tres de la mañana, intentando evitar ser fotografiados, aunque sin éxito.

Además de esta aparición, la pareja ha sido vista en varias ocasiones desde febrero, incluyendo una cena por San Valentín y paseos en helicóptero por Londres. Estas actividades han coincidido con el cumpleaños de Ana de Armas y han alimentado las especulaciones sobre una posible relación sentimental.