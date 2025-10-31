Sorpresa en Campo Real: un pequeño mamífero arborícola se cuela en una casa

Unos vecinos de Campo Real se vieron sorprendidos por este "encuentro". Se toparon con este "personaje". Luego, los agentes forestales de la Comunidad de Madrid le han "rescatado". Y es que un ejemplar de lirón careto (Eliomys quercinus) se paseaba por Campo Real. Un pequeño mamífero arborícola que se había colado en una casa.

El lirón careto es una especie protegida y su captura está prohibida. Las poblaciones de este pequeño roedor están en retroceso en la Península Ibérica.

La protección se extiende a nivel europeo a través de la Convención de Berna desde 1979.

Una de las razones de su declive es su reticencia a moverse de las zonas de seguridad en las que permanecen la mayor parte del día durmiendo.

Como resultado de este comportamiento, las poblaciones se aíslan, pierden diversidad genética y son más vulnerables a la extinción.