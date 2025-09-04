Toros en Pozuelo de Alarcón: este es el cartel para el lunes

La alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Paloma Tejero, ha visitado este jueves la plaza de toros de la ciudad junto a los toreros Francisco José Espada, Alejandro Chicharro y el pozuelero Álvaro Burdiel, que participarán en la corrida de toros que se celebrará este lunes, 8 de septiembre, con motivo de las fiestas patronales de la ciudad.

Durante la visita, en la que también les ha acompañado el concejal de Seguridad y Fiestas, Manuel Moreno; la concejal de Cultura, Almudena Ruiz; y el empresario taurino, Rafael Ayuso, han recorrido el albero y han revisado las diferentes instalaciones del coso, según ha informado el Ayuntamiento de la localidad este jueves en una nota de prensa.

Tejero ha destacado que es una alegría para Pozuelo recuperar "la tradición de las corridas de toros y estrenar un cartel con tres grandes toreros". "Estamos muy contentos de que esta gran tradición también es más querida y disfrutada cada vez por personas más jóvenes", ha resaltado la primer edil.

La alcaldesa ha agradecido el papel de las peñas taurinas de la ciudad. "Ellos son el alma real de las fiestas, los que ponen luz, música y color a estos días. En homenaje a estas peñas y su tradición, hemos querido fortalecer y mejorar nuestros festejos taurinos y este año les dedicaremos un toro a ellos, para el disfrute de nuestras peñas", ha asegurado Tejero. La regidora también ha hecho referencia a la celebración del resto de festejos taurinos previstos para estas fiestas patronales que incluyen los tradicionales encierros, el gran concurso de recortes y hasta un precioso espectáculo ecuestre nocturno en la noche del martes.

Así, además de esta corrida prevista para el 8 de septiembre, habrá encierros los días 8, 10, 11, 12 y 13 de septiembre, los encierros 'chiquis' para los más pequeños (8 y 13 de septiembre) o el toro de fuego infantil, del 11 de septiembre. También se celebrarán esos días el concurso de recortes infantil, el día 9, o el concurso de recortes el viernes 12, entre otros.