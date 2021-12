La Región de Murcia en 2021: de la moción de censura al grito de auxilio del Mar Menor

2021 ha sido un año excepcional para la Región de Murcia. Si bien ha puesto a esta comunidad de un millón y medio de habitantes en el foco mediático, ha servido para concienciar a toda una nación de la importancia de las decisiones que se toman. Un “efecto mariposa murciano” en toda regla que ha logrado tambalear los cimientos de la política nacional, así como unir a todo un territorio en favor de la protección del medio ambiente, tras escuchar su grito de auxilio desde las profundidades marinas.

El año comenzó agitado. Apenas un mes después de que se iniciara la campaña de vacunación contra la Covid-19, todas las miradas cayeron sobre la Región de Murcia tras conocer que el por entonces consejero de Salud, Manuel Villegas, se había vacunado contra el virus, fuera del protocolo que se había marcado en España en función de la edad de los ciudadanos. Todo un golpe a los cimientos de la sanidad murciana que tuvo que reemplazar, en apenas unos días, al consejero que había hecho frente a la pandemia en la Comunidad, compareciendo todos los días ante los medios, tras presentar su dimisión.

La decisión del consejero de vacunarse, de quien se repitió que era primero sanitario y luego político, fue reprobada moralmente por todo el panorama nacional, y tras él, se conoció la vacunación de diversos dirigentes políticos de toda España que, al contrario que Villegas, no dimitieron de sus cargos. No fue el caso de la alcaldesa de Molina de Segura, Esther Clavero, quien también dejó su cargo tras vacunarse por su condición de paciente oncológica, asegurando que no había cometido ningún delito, pero “sí un error”.

Cuatro meses después, la justicia se pronunció. La Fiscalía Superior de la Región de Murcia archivó las diligencias abiertas contra el ex consejero Villegas, así como a su cúpula directiva por haberse vacunado contra el Covid-19 saltándose presuntamente el protocolo establecido por el Ministerio de Sanidad, por estimar que “no existen indicios de delito alguno”.

El consejero de Salud de Murcia Manuel Villegas, da una rueda de prensa en la Asamblea Regional de Murcia en Cartagena, para pedir perdón a quienes se hayan podido sentir "decepcionados" por haberse vacunado, junto a más de 460 altos cargos y funcionarios de su departamento, contra el coronavirus, aunque ha defendido esta decisión y su continuidad en el cargo porque "no es momento de huir". EFE/Marcial Guillén FOTO: Marcial Guillén EFE

“Saltarse el orden en el proceso de vacunación, puede suponer reproche político, social o ético, pero no penal”, según sostuvo la Fiscalía, que añadía que “sería necesario, en primer lugar, que se regule expresamente en una norma que sea publicada en un boletín oficial; en segundo lugar, que se tipifique expresamente esa conducta como infracción administrativa; y, en tercer lugar, que se modifique, en su caso, el código penal para tipificarlo como delito”.

Pese a todo, el daño político ya estaba hecho.

Efecto “mariposa” de una moción

En medio de todo este caos político y sanitario, cayó otra bomba informativa en la Región de Murcia. El 10 de marzo, los murcianos, y toda España, desayunaban con la noticia de que Ciudadanos, que gobernaba entonces con el PP en la Región, había pactado con el PSOE una moción de censura para sacar a Fernando López Miras del Gobierno murciano. Una maniobra casi inesperada, negociada en secreto durante semanas, y que invitó a jugar a dirigentes externos a la Región de Murcia, como el secretario general del PP, Teodoro García Egea, o al entonces secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos.

Pero esa burbuja en la que se elevó la líder de Ciudadanos en la Región de Murcia, Ana Martínez Vidal, que entonces era portavoz del Ejecutivo murciano, fue explotada por sus propios compañeros de partido. Tras unas jornadas maratonianas de reuniones, de llamadas, de posibles pactos entre partidos -se barajó incluso que el PSOE pidiera el apoyo de Vox-, finalmente tres de los diputados de la formación naranja apostaron por el proyecto de gobierno con el PP, y votaron en contra de la moción. Y la mediática moción de censura fracasó.

La coordinadora de Ciudadanos en la Comunidad de Murcia Ana Martínez Vidal (d) y el secretario general del PSOE en Murcia Diego Conesa (i), momentos de la rueda de prensa que han ofrecido este martes en la sede de Ciudadanos en Murcia. FOTO: Marcial Guillén EFE

Un golpe político a Ciudadanos que rebotó en varios gobiernos de España, siendo el más destacado el de la Comunidad de Madrid, cuya presidenta, Isabel Díaz Ayuso, rompió con su socio de Ciudadanos y convocó elecciones el 4 de mayo, consiguiendo llevar al PP al borde de la mayoría absoluta.

Pese al panorama que se había dibujado en la Región de Murcia, el PP no pudo salvar la capital del Segura, que fue arrebatada al entonces alcalde José Ballesta por los socialistas y los dirigentes de Ciudadanos. Si bien se habían repartido los gobiernos regional y municipal, en la ciudad de Murcia sí salió adelante la moción, sacando a Ballesta del frente municipal y ocupando su cargo el socialista Antonio Serrano, tras 26 años de gobierno popular.

Por su parte, el dirigente socialista, el secretario general del PSOE murciano, Diego Conesa, anunció su intención de no presentarse a la reelección al frente de la formación murciana, y dejó su acta como diputado en la Asamblea Regional. “es el momento de demostrar que no todos somos lo mismo, demostrar que sentimos la democracia, que sentimos las instituciones”, anunció el pasado 30 de noviembre, antes de dejar paso a su predecesor en el cargo, José Vélez.

El grito del Mar Menor

Poco importaron meses después los líos políticos, cuando el Mar Menor, joya medioambiental de Europa, pidió auxilio a gritos. Tras un episodio de anoxia registrado en el año 2019, este 2021 repitió un nuevo capítulo negro en la laguna salada, amaneciendo un día con miles de peces muertos en la orilla de la laguna.

Algunas organizaciones ambientales advirtieron durante semanas previas de la situación en la que se encontraba la calidad de las aguas, que había situado los niveles lejos de los estándares saludables para la flora y fauna marina.

Una persona recoge ejemplares de peces muertos que han aparecido en varias zonas del Mar Menor FOTO: Edu Botella Europa Press

Esto ocurrió un 16 de agosto, y poco después, el 28 de ese mismo mes, las autoridades ambientales de la Región cifraron en unas 15 toneladas la cantidad de peces y materia orgánica (algas) retiradas, que ha aflorado especialmente debido al proceso de descomposición que contribuyó al descenso de oxígeno en la laguna.

Fue precisamente ese día cuando una cadena humana formada por 70.000 personas se unieron para ‘abrazar’ el Mar Menor de punta a punta a lo largo de los 73 kilómetros que lo componen y guardaron un minuto de silencio como protesta por la mortandad de peces y especies marinas.

Miles de murcianos se han dado cita en las orillas del Mar Menor, formando una cadena humana y guardando luto a la laguna salada. FOTO: Juan Carlos Caval EFE

El año 2021 acaba con una Región de Murcia muy distinta a la que era hace un año, no solo por las consecuencias propias que deja la pandemia de la Covid-19, que ya se ha cobrado la vida de 1.826 murcianos, sino también porque la estabilidad social, política y ambiental ha cambiado por completo en apenas 365 días.

Por ello, este 2022 se presenta tan importante para trabajar en la protección y el cuidado de la salud en todos sus niveles: tanto física, como mental, y sobre todo, ambiental.