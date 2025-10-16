Cuatro jóvenes, uno de ellos menor, detenidos la paliza que dejó en la UCI a otro chaval en Alicante

Cuatro jóvenes, uno menor de edad y el resto de entre 18 y 20 años, han sido detenidos por la Policía Nacional como presuntos agresores a otro, de 18 y que tuvo que ser ingresado en la UCI, a la salida de una conocida discoteca situada en la zona de la Albufereta de la ciudad de Alicante.

La víctima fue brutalmente golpeada tras ofrecer su ayuda a una chica que estaba llorando en la calle y a causa de las contusiones estuvo ingresado en la UCI del hospital General de Alicante durante seis días, al presentar lesiones craneoencefálicas con fractura craneal incluida.

La Policía ha indicado que la agresión multitudinaria ocurrió en la noche del sábado 4 de octubre al domingo cerca de la sala de música, cuando la víctima regresaba a casa con unos amigos y se encontró a una chica llorando.

El golpeado y sus amigos se interesaron por lo que le ocurría, instante en el que la pareja de la joven les recriminó que hablasen con ella y les dijo que la dejasen en paz mientras se aproximaba en tono amenazante hacia ellos, comenzando un altercado en el que también se involucraron más amigos del presunto agresor.

Uno de los agresores le propinó un fuerte golpe en la cara a uno de los amigos de la víctima quien llamó a la Policía mientras que continuaba la agresión sobre el joven de 18 años, que recibió cinco puñetazos en la cara y un empujón que provocó que cayese al suelo hacia atrás para impactar con la cabeza en el suelo y quedar inconsciente.

Según la Policía, al ver esto los agresores salieron corriendo y cuando llegaron los agentes hallaron a la víctima con evidentes lesiones en la boca y aún conmocionado, aunque consciente, por lo que fue trasladado de inmediato al Hospital General para ser atendido de urgencia, sin que los agresores pudieran ser localizados en ese momento.

La víctima estuvo seis días ingresada en la UCI debido a la gravedad de las lesiones craneoencefálicas sufridas, entre las que se contaba una fractura craneal, y posteriormente pasó a planta, donde aún continua recuperándose.

La investigación ha corrido a cargo del Grupo de Delincuencia Violenta de la Comisaría Provincial de Alicante, que descubrió que a parte del hospitalizado otros dos jóvenes recibieron golpes aunque con lesiones de menor entidad.

Los agentes han concluido que fueron cuatro los agresores, uno de ellos menor, por lo que, tras identificarlos plenamente, fueron localizados y detenidos por un delito de lesiones graves antes de ser puestos a disposición de los juzgados, los tres mayores, y de la fiscalía de Menores, el que no ha cumplido 18.

La familia pidió ayuda en Redes Sociales

El incidente generó una espiral de solidaridad hacia la víctima de la agresión dado que, además de trascender a través de los medios de comunicación convencionales, la familia del joven pidió ayuda a través de las Redes Sociales para localizar a los agresores de su hijo. "Agradeceremos cualquier información que pudiera ayudar a identificar a los atacantes", señalaba la madre, quien pidió a los posibles testigos que se pongan en contacto con la Policía Nacional.

"Si estos salvajes no son detenidos y pagan por su crimen, mientras sigan campando a sus anchas, la próxima víctima inocente podrías ser tú, o tu hermano, o tu familiar o amigo", concluyó el mensaje de la familia difundido por la madre.