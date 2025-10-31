Clausurada una clínica estética en Sevilla tras estafar a medio centenar de clientes

La Policía Nacional ha llevado a cabo una operación que ha culminado con la clausura de una conocida clínica estética en Sevilla tras estafar a medio centenar de clientes. A partir del mes de enero de este año se comenzó a recibir un número elevado de denuncias por presuntas estafas relacionadas con el incumplimiento de tratamientos estéticos previamente pagados, en una conocida clínica estética de Sevilla.

Las primeras denuncias dieron paso a muchas otras, alcanzando un total de 50 perjudicados, algunos de ellos procedentes incluso de otras comunidades autónomas como Madrid. Mientras transcurría la investigación se comprobó que la gerente de la clínica utilizaba el mismo modus operandi, consistente en captar clientes a través de campañas publicitarias en redes sociales, ofreciendo tratamientos estéticos a precios inferiores a los habituales en el sector. Tras abonar los importes, los clientes recibían una cita a corto plazo para comenzar el tratamiento, pero cuando se acercaba la fecha, la clínica lo posponía reiteradamente alegando distintos motivos, sin llegar en la mayoría de los casos a prestar el servicio contratado.

Con el objetivo de esclarecer los hechos y frenar la actividad ilícita de la clínica, los investigadores de la Comisaría de Distrito de Sevilla Este lideraron la Operación Clinic, comprobando el elevado número de afectados y esclareciendo en su totalidad las denuncias presentadas, decretándose el precinto provisional del establecimiento por orden del la Autoridad Judicial, cesando así su actividad.

La actuación policial ha tenido un notable impacto en redes sociales, donde asociaciones de consumidores como FACUA y OCU han destacado la intervención y agradecido la rápida respuesta de los investigadores.