Esto es lo que le pasa al cuerpo de una mujer cuando pasa 6 o más horas sentada al día

Llevar una vida sedentaria y pasar mucho tiempo sentado le pasa factura al cuerpo. Sin embargo, a veces desconocemos exactamente cómo y hasta qué punto afecta a nuestro organismo. Para que nos hagamos una idea de la magnitud del problema, la Organización Mundial de la Salud afirma que "el sedentarismo es uno de los grandes males del siglo XXI".

Los estudios científicos apoyan los perjuicios de permanecer demasiado tiempo sentado. Una investigación publicada en el Journal of the National Centre Institute, afirmó que quienes pasan gran parte de la jornada en una silla tienen hasta un 66% más de posibilidades de sufrir determinados tipos de cáncer, como el de colon, el de endometrio o el de garganta. Por si no fuera poco, otro estudio aparecido en las páginas del British Medical Journal señala que pasar más de seis horas al día sentado te puede llegar a arrebatar dos años de vida.

Se trata de un problema difícil de afrontar en el presente (y seguramente, en el futuro), ya que la gran mayoría de la población desempeña su trabajo frente a un ordenador. Lo que sí que podemos atajar es el tiempo de ocio sedentario, ese que destinamos a sentarnos en el sofá a ver una película o a juguetear con el móvil. De hecho, las mujeres que destinan 6 horas o más al día al ocio sedentario, están multiplicando por dos el riesgo de padecer fibromas uterinos antes de tener la menopausia.

Es la nueva conclusión alcanzada por una investigación publicada en la revista de acceso abierto BMJ Open, que sugiere que dedicar este tiempo de ocio a estar sentada aumenta de forma significativa la probabilidad de padecer estos tumores benignos, pero potencialmente grandes y dolorosos. De hecho, el riesgo de que aparezcan parece aumentar en paralelo a la cantidad de tiempo que la mujer pasa sentada o tumbada durante el día.

Según los investigadores, los miomas uterinos son los tumores benignos más frecuentes en las mujeres en edad fértil, con una prevalencia que oscila entre el 4,5% y el 69%. Estos tumores pueden no producir ningún síntoma, pero también pueden asociarse a hemorragias anormales, dolor pélvico y abdominal e infertilidad, entre otras cosas, añaden.

Y es que el sedentarismo se asocia a tumores que dependen de la hormona femenina estrógeno, como los cánceres de endometrio, ovario y mama. Pero los fibromas uterinos también se alimentan de estrógenos. Por tanto, los investigadores se propusieron averiguar si existía una relación entre el ocio sedentario y el riesgo de fibromas uterinos. Efectivamente, la había.

Para ello se basaron en la cohorte de Yunnan del China Multi-Ethnic Cohort Study, un estudio a largo plazo realizado en el suroeste de China, en el que participaron 99.556 personas de cinco provincias. La muestra final del estudio incluyó a 6.623 mujeres de entre 30 y 55 años que aún no habían llegado a la menopausia.

El comportamiento sedentario se clasificó como 1,5 horas o menos de equivalente metabólico de tarea (MET) al día estando sentada o tumbada. Los MET expresan cuánta energía en calorías se gasta por hora de actividad física.

Posteriormente, se pidió a las participantes que especificaran cuánto tiempo pasaban jugando a juegos de mesa, frente a una pantalla, leyendo, tejiendo y realizando otras actividades similares. A continuación, se les dividió en cuatro grupos de tiempo de ocio sedentario: menos de 2 horas/día; 2-3,99 horas/día; 4-5,99 horas/día; y 6 o más horas/día.

Las tasas de tumores benignos aumentaron en mayores de 50

Alrededor de 6 de cada 10 mujeres (61%) dedicaban entre 2 y 3,99 horas diarias a actividades de ocio sedentarias. En total, 562 (8,5%) de las mujeres tenían miomas uterinos, cuya prevalencia aumentaba con la edad. Las tasas eran más elevadas (2,5 veces superiores) entre las mayores de 50 años.

Pero cuanto mayor era el tiempo de ocio sedentario, mayor parecía ser el riesgo de fibromas uterinos. Y después de tener en cuenta los factores potencialmente influyentes, el tiempo de ocio sedentario de 6 o más horas al día se asociaba con un riesgo dos veces mayor que el de las mujeres que dedicaban menos de 2 horas.

"Este estudio transversal, basado en la población natural, mostró que [el tiempo de ocio sedentario] tiene una correlación lineal positiva con [los fibromas uterinos], lo que indica que [puede] ser un factor de riesgo independiente", concluyen sus autoras.

Aunque el tiempo de ocio sedentario no se asoció con la prevalencia de miomas en mujeres premenopáusicas, sí lo hizo con la prevalencia de miomas en mujeres perimenopáusicas ( "alrededor de la menopausia"): el riesgo era 5 veces mayor entre las que dedicaban 6 o más horas de ocio sedentario al día que entre las que dedicaban menos de 2 horas.

Se trata de un estudio observacional y, como tal, no puede establecer factores causales, tal y como señalan sus autoras. Pero una posible explicación de las asociaciones observadas podría ser que el comportamiento sedentario está relacionado con la obesidad, que es un factor de riesgo de los fibromas uterinos, según señalan, ya que también aumenta el nivel de estrógenos en el organismo. Otras posibles explicaciones incluyen las asociaciones conocidas entre el comportamiento sedentario y los trastornos metabólicos, la inflamación crónica y la deficiencia de vitamina D.