España deja este lunes de contar todos los positivos de coronavirus para centrarse solo en los casos graves y en los entornos vulnerables, una nueva etapa en la que se acabaron el aislamiento de las personas con síntomas leves o sin ellos, las pruebas generalizadas y los rastreos. Por otro lado, Shanghái, la ciudad más poblada de China con 24 millones de habitantes, comienza hoy un confinamiento escalonado en dos fases que se prolongará hasta el 5 de abril para atajar el peor rebrote registrado en la ciudad desde que comenzó la pandemia de Covid-19. Los distritos que quedan al este del río Huangpu entrarán en confinamiento a partir de este lunes 28 hasta el 1 de abril, fecha en la que tocará el turno a los distritos situados al oeste del río, que divide la ciudad, hasta el 5 de abril. Según el anuncio de las autoridades locales, todos los habitantes deberán permanecer en sus hogares durante el período indicado.

08:42 h

El primer ministro israelí, Naftali Benet, positivo de Covid-19

El primer ministro israelí, Naftali Benet, dio hoy positivo en una prueba de Covid-19, informó su oficina en un comunicado. Esta información llega horas después de la reunión que el mandatario mantuvo ayer en Jerusalén con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken.

Según un portavoz de Benet, este se siente bien y continuará trabajando desde su casa, ya que tiene previsto mantener reuniones con altos cargos del Ejército, la Policía y los ministros de Defensa y Seguridad Interior para abordar las medidas a tomar tras el ataque que dejó anoche dos policías muertos en la ciudad de Hadera.

Poco después del incidente, Benet se trasladó a esa localidad del norte de Israel, donde se reunió, entre otros, con el jefe de la Policía, Kobi Shabtai, que esta mañana también fue confirmado como positivo de Covid-19.

En el país aún rige la obligatoriedad de aislamiento de al menos cinco días para todos aquellos que obtengan un resultado positivo, tanto en una prueba de antígenos como en un PCR.

08:03 h

Llega a España Paxlovid, el nuevo antiviral de Pfizer para tratar la Covid-19

La entrada de España en una nueva era de la pandemia coincide con la llegada de los primeros 11.900 tratamientos de Paxlovid, el antiviral de Pfizer destinado a pacientes con síntomas leves pero que pueden desarrollar covid grave, del que España ha comprado 344.000 dosis para este año. Se trata así del segundo tratamiento disponible contra la covid en España: en febrero llegaron las primeras dosis de Evusheld de AstraZeneca, que actúa de profilaxis exprés en las personas inmunodeprimidas que, pese a estar vacunadas de la covid, no generan anticuerpos para alcanzar una adecuada defensa frente al coronavirus.

08:00 h

China halla 1.219 nuevos casos locales de covid y 4.996 casos asintomáticos

La Comisión Nacional de Sanidad de China anunció hoy la detección de 1.275 nuevos positivos del coronavirus SARS-CoV-2 este domingo, 1.219 de ellos por contagio local. Jilin (noreste, 1.086), Shanghái (este, 50), Liaoning (noreste, 12) y Heilongjiang (noreste, 10) fueron los lugares que registraron las cifras más altas de contagios locales.

Las autoridades sanitarias también informaron hoy de la detección de 5.134 casos asintomáticos, 4.996 por contagio local, aunque Pekín no los computa como casos confirmados a menos que manifiesten síntomas. Destacó el número de pacientes asintomáticos detectados en Shanghái (3.450), ciudad que se confinará parcialmente a partir de hoy para atajar un rebrote con el que lleva semanas lidiando. El total de este tipo de infecciones en observación es de 38.649, de las que 1.358 proceden de otros territorios.

07:55 h

Atención Primaria lamenta falta de base científica en nueva estrategia covid

Los médicos de familia creen que la nueva estrategia frente a la covid carece de criterio científico y epidemiológico y consideran que supone una vuelta a períodos prepandémicos en los que “solo queda la clínica”, lo que supondrá perder dos años de avances de diagnóstico y dejar sin identificar muchos casos.

Es lo que opina Lorenzo Armenteros, portavoz de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), quien advierte en una entrevista con Efe de que, aunque es bueno volver a “una normalidad y convivir con el virus”, la covid “no es la gripe y tiene una gravedad extrema y unas consecuencias de mortalidad muy alta para el que tiene mala suerte”.

07:43 h

El País Vasco actualiza este lunes las pautas para el control de la covid que centrará “aún más” en vulnerables y casos graves

La nueva Estrategia de vigilancia y control frente a la covid-19 del Departamento de Salud del Gobierno Vasco entrará en vigor este lunes, y el seguimiento de la pandemia se centrará “aún más” en personas del colectivo vulnerable, en las que se relacionan de forma directa con ellas y en quienes presenten sintomatología más grave.

El Ejecutivo vasco, que solicita prudencia y actuar con responsabilidad, dado que la covid-19 “aún no ha acabado”, actualizará este 28 de marzo el apartado “Cómo actúo” de la página sobre el coronavirus de euskadi.eus, con el fin de facilitar a la ciudadanía los pasos a dar en situaciones concretas.

07:40 h

Desde hoy- y tras dos años de fase aguda de la pandemia - se inicia en españa una nueva fase «crónica» de convivencia con el virus. La nueva Estrategia de vigilancia y control frente a la covid, aprobada en la última Comisión de Salud Pública, establece las pautas de actuación. Las nuevas reglas implican “aceptar un cierto nivel de transmisión” entre la población vacunada, joven y sana para pasar a centrarse solo en las personas más frágiles.

07:30 h

La subsecretaria de prensa de la Casa Blanca da positivo en Covid-19 a su regreso de Europa

La subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha informado este domingo que ha dado positivo en Covid-19 a su regreso del viaje a Europa con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. “Esta tarde, tras regresar del viaje del presidente a Europa, me he hecho una prueba de PCR. La prueba ha dado positivo”, ha explicado Jean-Pierre en un comunicado difundido por la Casa Blanca. “La última vez que vi al presidente fue durante una reunión socialmente distanciada ayer, y el presidente no se considera un contacto cercano según la definición de los CDC. Comparto la noticia de mi prueba positiva hoy por transparencia”, ha agregado.