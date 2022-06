Dan Staner: «Nuestra vacuna se usará como 4ª dosis»

Moderna se ha adelantado a sus competidores al anunciar, hace tan solo unos días, los buenos resultados de su vacuna actualizada frente a Ómicron, ARNm-1273.214. Según los primeros datos clínicos, aumenta hasta ocho veces los anticuerpos neutralizantes contra Beta, Delta y Ómicron, con un perfil de seguridad y tolerabilidad consistente con su dosis de refuerzo original.

Dan Staner, vicepresidente mundial de Moderna y responsable para Europa, Medio Oriente y África, muestra la satisfacción que ha supuesto conseguir este reto para la compañía, que está «empeñada» en reducir la morbi-mortalidad asociada a las enfermedades respiratorias con sus vacunas.

Staner recibe a LA RAZÓN el día antes de su reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la ministra de Sanidad, Carolina Darias, el pasado 14 de junio, para sellar su compromiso de producir en las instalaciones de la farmacéutica española Rovi en Madrid su nueva vacuna para países fuera de los Estados Unidos, así como nuevos candidatos de ARNm en el futuro.

La semana pasada anunciaron que su vacuna respiratoria combinada gripe - covid estará listo para el otoño de 2024. Es muy complicado proteger a la vez contra dos virus tan cambiantes ¿Confían en lograrlo?

Por supuesto. Hace una semana empezamos a administrar las primeras dosis de nuestra candidata a vacuna contra la gripe estacional a los primeros participantes en el ensayo en fase III. Esperamos que la flexibilidad y la rapidez de nuestro proceso de fabricación de ARNm permitan a las autoridades sanitarias seleccionar cepas que se ajusten a las de gripe que circulan en una estación determinada, y así poder presentar la primera vacuna combinada entre esta y nuestra versión actualizada de Spikevax frente a las últimas variantes de preocupación en 2024.

La “magia” de la plataforma es que podemos esperar hasta el último momento para incluir las últimas cepas y variantes de ambas enfermedades, y tener lista la vacuna en 90 días.

Su candidato a vacuna contra el virus respiratorio sincitial (VRS) ha comenzado hace poco los ensayos fase III. ¿Cuándo cree que estará disponible?

Esta vacuna no se concibe como individual, sino que, después de tener la combinación de las dos anteriormente citadas, buscaremos una que proteja frente a la covid, la gripe y el virus respiratorio sincitial. Esto será en 2025.

Con ello, todas aquellas personas que estén en riesgo de contraer cualquiera de estas infecciones respiratorias podrán protegerse con un solo pinchazo, una vez al año. Estamos seguros de que esto evitará muchas muertes y mucha morbilidad asociada a estas patologías, especialmente en la población vulnerable.

Su compañía ve posible todos estos desarrollos sin mayor problema ¿la clave es su plataforma de ARNm?

Absolutamente. La plataforma puede adaptarse a cualquier patógeno, y Moderna tiene una experiencia de más de diez años en vacunas combinadas: en oncología o methaneumovirus (HMPV), entre otros. Como compañía, nos hemos centrado principalmente en el enfoque de refuerzos bivalentes, que son aquellos que abordan dos cepas virales simultáneamente.

Han tomado la delantera a su competencia con su vacuna actualizada frente a las nuevas variantes ¿Cuándo estará disponible en España?

Estamos realmente orgullosos de los resultados obtenidos con esta vacuna, que ha mostrado aumentar ocho veces los títulos medios geométricos neutralizantes contra Beta, Delta y Ómicron. Esta superioridad se mantiene un mes después de la administración, y esperamos poder demostrar que también lo hace a los tres y a los seis meses. Respecto a la durabilidad, es la misma que vimos con nuestro primer refuerzo –seis meses– y su perfil de seguridad y tolerabilidad es también consistente con él.

Ya hemos presentado la documentación pertinente para su aprobación y creo que podemos ser optimistas y hablar de que estará aprobada a finales de este verano. Por ello, espero que esté disponible como cuarta dosis para la población vulnerable en España en septiembre.

(Sanidad dio luz verde el pasado 9 de junio a vacunar con una cuarta dosis a mayores de 80 años y a quienes vivan en residencias. Aun así, no se ha concretado en qué fecha se empezaría a administrar, aunque sí «deberá establecerse en el momento más apropiado según la situación epidemiológica»).

(La estrategia que se seguirá con el segundo refuerzo sería la misma que se ha llevado a cabo en las anteriores etapas del proceso de vacunación: empezar con los colectivos de mayor riesgo para luego «ir bajando de grupo de edad según la evolución de la situación»).

Su plataforma ¿podría desarrollar una vacuna contra la viruela del mono en poco tiempo?

De hecho, ya lo estamos haciendo. Dado que ya existe una vacuna para este virus, digamos que no está en nuestras prioridades ahora mismo, pero sí en nuestros próximos desafíos.

¿Qué peso tiene Europa- y España en concreto-dentro del negocio de Moderna?

Europa representa el 40-45% del negocio de Moderna, y España es un país especialmente clave. No solo por su liderazgo en vacunación sino porque aquí hemos encontrado las capacidades y el «expertise» para poder expandir nuestro mercado.

Todo lo que buscábamos en un partner lo hemos encontrado en Rovi: el personal, la tecnología, el dinamismo y el «saber hacer» . Por ello, acabamos de ampliar nuestra alianza diez años más.

Rovi fabricará en España más de la mitad de las vacunas de Moderna que se distribuyen en el mundo. Los equipos son nuestros, y también las personas encargadas de los controles de calidad. Rovi se encargará de la producción.

Dos empresas «pequeñas», Moderna y BioNTech, han sido las que han cambiado el curso de la pandemia, ¿Qué hace falta para lograr algo así?

Lo que una crisis sanitaria como esta ha puesto de manifiesto es que la innovación no está siempre- o no solo- asociada a las «big pharma». BioNtech, Moderna, Novavax.., son la muestra de que el talento y la investigación no tienen un lugar concreto, sino que están donde está el talento.

Por otro lado, Moderna lleva en el mercado más de diez años y ha estado trabajando todo este tiempo en recaudar fondos para poder poner en marcha su plataforma de ARNm, en la que se han invertido dos billones de dólares.

La pandemia lo que hizo fue acelerar todo este desarrollo, y Moderna lo aprovecho para obtener, con la mayor celeridad posible, una vacuna que pudiera salvar vidas. Ese ha sido y sigue siendo nuestro ‘leivmotiv’, por encima de crecer económicamente.

Moderna invertirá más de 500 millones de euros en España

Moderna invertirá más de 500 millones de euros en España entre 2022 y 2023. Por un lado, en su alianza con Rovi para fabricar su vacuna actualizada contra la covid en Madrid y Granada y, por otro, en construir, en la Comunidad de Madrid, un laboratorio de pruebas de calidad para sus vacunas de ARNm, que se espera que esté operativo el año que viene.

Así lo anuncio la compañía el pasado martes, tras reunirse en La Moncloa con Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y con Carolina Darias, ministra de Sanidad.

En la reunión, Dan Staner, responsable de Moderna para Europa, Oriente Medio y África; Nicolas Chornet, vicepresidente global de producción y Juan Carlos Gil, director general para España y Portugal, transmitieron el compromiso con España como un país clave para la fabricación de sus vacunas de ARNm en las instalaciones de Rovi. «España es un mercado clave por su acceso al talento, el entorno de negocios y la calidad de las infraestructuras, así como por las políticas de apoyo del Gobierno a la innovación en el sector biotecnológico», señaló la compañía en un comunicado.

Moderna tiene dos lugares de manufactura en el mundo, uno en Estados Unidos– para ese mercado, Canadá y Australia–y otro en España y Suiza para el resto del mundo. En España es donde se realizará uno de los puntos claves del proceso de fabricación: el finalizado de la vacuna. El año pasado Rovi produjo 500 millones de dosis, «y este año tenemos capacidad máxima de 800 a 1.000 millones de dosis», destaca Staner.