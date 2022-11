¿Qué diferencia hay entre un pueblo y una ciudad?

Aunque todos podemos diferenciar una zona rural de una urbana con tan solo mirarla, aquellos que vivimos, o hemos vivido, en ciudades que no eran el núcleo de una comunidad autónoma, en algún momento nos hemos visto inmersos en el debate de si esa zona era considerada como una ciudad o como un pueblo. Puede parecer la típica conversación de bar, sin embargo el número de habitantes y el tipo de actividad profesional que se desempeña en las ciudades no son los únicos factores que influyen en la consideración, o no, de definir una localidad como tal. La oferta de empleo, las actividades comerciales y educativas o la calidad de vida, son algunos de los elementos que se tienen en cuenta a la hora de catalogar el emplazamiento.

¿Qué es una ciudad?

Mapa de las ciudades en España. FOTO: La Razón (Custom Credit)

En este aspecto, y según el glosario del Instituto Geográfico Nacional (IGN), una ciudad es un “asentamiento urbano de edificaciones continuas, con alta densidad de población, donde se desarrollan actividades económicas vinculadas al sector servicios o a la industria y funciones representativas relacionadas con la administración pública, los negocios y el ocio. Se define también, desde el punto de vista estadístico, por el número mínimo de población que ha de albergar, diferente para cada país. En España se consideran ciudades los núcleos de población que superan los 10.000 habitantes”. Asimismo, el IGN define como ciudad dormitorio al “núcleo urbano ubicado en las proximidades de una ciudad central, en el que buena parte de su población trabaja en otra ciudad, generando importantes movimientos pendulares”.

¿Qué es un pueblo?

Mapa de los asentamientos rurales en España. FOTO: La Razón (Custom Credit)

A diferencia del consenso con la definición de ciudad, en lo que se refiere a “pueblo”, podemos encontrar varias interpretaciones. Por su parte, el IGN define como espacio rural al “territorio que incluye todos los espacios no urbanos, definidos demográficamente por el número de habitantes. En España se consideran aquellos lugares con menos de 10.000 habitantes. Funcionalmente, estos espacios acogen sobre todo las actividades agrícolas, ganaderas y forestales (sector primario), aunque también encontramos actividades industriales vinculadas principalmente a la transformación inicial de las materias primas y actividades terciarias. Otros espacios dominantes en estos territorios son aquellos poco transformados por las actividades humanas o espacios naturales”. Mientras que en la Ley 45/2007, publicada en el BOE el 13 de diciembre, en referencia al desarrollo sostenible del medio rural, se define como: “El espacio geográfico formado por la agregación de municipios o entidades locales menores definido por las administraciones competentes que posean una población inferior a 30.000 habitantes y una densidad inferior a los 100 habitantes por kilómetro cuadrado”.