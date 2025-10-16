Un vecino furioso desata el caos con una excavadora y arrasa la ribera de un río en Reino Unido

Una larga disputa vecinal en Bolton, Greater Manchester (Reino Unido) ha escalado dramáticamente después de que Sam Bancroft, residente local, fuera grabado mientras destruía parte de la ribera del río Tonge con una excavadora. El incidente, que forma parte de lo que se ha descrito como una “campaña de cuatro años”, incluyó la excavación de una zanja de 90 metros a través del terreno de su vecina Andrea Marland, quien filmó la escena.

Bancroft alegó que las obras eran necesarias para proteger su propiedad de la erosión. Sin embargo, Marland y otros vecinos denunciaron que los trabajos causaron daños al ecosistema, afectando hábitats de especies como el martín pescador. Además, el organismo ambiental británico ya había advertido a Bancroft en 2021 y 2025 que no contaba con los permisos necesarios para realizar actividades de riesgo de inundación.

“Él no pidió permiso ni explicó por qué lo hacía”, declaró Marland. “Hace lo que quiere y se sale con la suya. Cuando nadie responde, acabas llorando, temblando y furiosa”.

Bancroft admitió a la BBC que no podía costear los permisos, pero aseguró que detuvo las obras en julio de 2024 tras recibir una orden de la Agencia de Medio Ambiente. También negó haber afectado terrenos ajenos.

La agencia no respondió directamente a las críticas, aunque afirmó que investigará los reportes de trabajos no autorizados. La residente local Pauline Riley expresó su frustración: “Ni siquiera han venido a ver el daño en el río”.

Marland, quien vive junto al río desde hace más de 30 años, denunció que su vecino construyó una rampa para acceder con maquinaria pesada y que las intervenciones forman parte de una hostilidad prolongada. “Llevamos cuatro años informando de lo que ha hecho, y no han hecho nada”, lamentó.

El caso ha reavivado el debate sobre conflictos vecinales y la falta de acción institucional ante daños ambientales en zonas residenciales del Reino Unido. La investigación oficial sigue en curso.